Размещение новых бондов МОЭСК пройдет при высоком спросе инвесторов - ИК "Велес Капитал"

Размещение новых бондов МОЭСК пройдет при высоком спросе инвесторов, возможно незначительного снижения ориентиров в процессе формирования книги заявок. говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

ПАО "МОЭСК" (Ba1/BB+/BB+/AAA(RU)/-) проведет 17 июля сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд руб. Ориентир купона по выпуску составит 5,60-5,75% годовых, что предполагает доходность к оферте через 3 года на уровне 5,72-5,88% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Эксперт ИК Александр Сидоров отмечает, что в настоящее время в обращении у эмитента находятся шесть выпусков биржевых облигаций. Наиболее ликвидные из них в диапазоне дюрации 1,5-2,5 года торгуются с премией к G-кривой на уровне 109 бп. Нижняя граница ориентиров нового выпуска предполагает премию к кривой госбумаг на уровне 115 бп. Аналитик ИК "Велес Капитал" полагает, что размещение пройдет при высоком спросе инвесторов и не исключает незначительного снижения ориентиров в процессе формирования книги.