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16 июля 2020 года 15:41

Рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и снижающейся нефти

Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 71,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,19 руб./EUR1, подорожав на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17 копеек - до 75,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 июля на 43,12 копейки, до 71,231 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,26 копейки, до 81,2318 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне слабеющей нефти. Котировки "черного золота" снижаются после роста более чем на 2% накануне на данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году.

Уменьшение интереса инвесторов к рисковым активам связано также с обострением американо-китайских отношений, кроме того, участники рынков находятся в ожидании пресс-конференции главы Европейский центральный банк (ЕЦБ) Кристин Лагард по итогам очередного заседания регулятора. Пресс-конференция начнется в 15:30 МСК.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года. При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Серия статданных КНР, опубликованных в четверг, показала, что траектория восстановления второй экономики мира после эпидемии коронавируса остается неровной. ВВП страны увеличился на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Объем промышленного производства в июне увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 4,4% в мае. В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее.

"Утренняя, в целом позитивная статистика по Китаю не смогла поддержать рынки EM, на которых большинство валют торгуется в минусе к доллару. В частности, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% (г/г) после снижения в первом квартале на 6,8%. Рост во втором квартале относительно первого квартала составил 11,5%", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Впрочем, по его словам, с начала года динамика экономики остается все еще отрицательной (-1,6%). Темпы роста промпроизводства также продемонстрировали улучшение динамики, а уровень безработицы - снижение. В то же время подкачали розничные продажи, неожиданно продемонстрировавшие снижение в июне на 1,8% (г/г). В целом же на рынках EM, по всей видимости, сохраняется тревога инвесторов в отношении ускорения мировых темпов распространения пандемии и трений между США и Китаем, мешающих отыгрывать данные по восстановлению экономической активности.

"Большинство валют развивающихся стран слабеют в паре с долларом США после публикации данных о снижении объема розничных продаж в Китае по итогам июня на 1.8% вопреки ожиданиям его роста. (. . .) В вечерние часы аппетит к риску могут ограничить данные по розничным продажам в США, если они укажут на замедление темпов восстановления внутреннего спроса в Штатах в условиях распространения коронавируса. Дополнительным фактором давления на все валюты развивающихся стран могут остаться многочисленные негативные сообщения КНР и США в отношение обеих стран. Как следствие, риски по рублю сегодня смещены в сторону ослабления", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным накануне президентом законом "Об автономии Гонконга", пишет издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся в территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета. Отмечается, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

В свою очередь, как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона. "Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют", - приводят ее слова западные СМИ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала: Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг, после того как накануне страны ОПЕК+ решили с августа частично восстановить добычу, как и предполагает сделка, заключенная в апреле.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,59% - до $43,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,9% - до $40,83 за баррель.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки. Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

ЦБ РФ 14 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 4,8% и 4,82% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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