Котировки нефти могут превысить отметку $45 за баррель в текущем году - Julius Baer

Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании.

Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Нефтедобывающие страны объявили о частичном снятии ограничений на добычу по мере восстановления спроса на нефть и появления признаков ослабления избытка предложения.

"В целом мы видим подтверждение нашей точки зрения о том, что объемы мировых запасов нефти находятся на своем пике или даже превышают его. Экономическое восстановление ставит спрос выше предложения, причем последнее остается ограниченным, в частности, из-за приостановки буровых работ в США и длительных ограничений на добычу нефти в нефтедобывающих странах. В то время как первая фаза восстановления нефтяного рынка была в основном связана с ослаблением страхов и улучшением настроений, в ближайшие месяцы котировки должны продолжить рост на фоне ослабления избытка предложения. Мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку нефти и ожидаем, что цены на нефть превысят уровень в 45 долларов США за баррель в текущем году", - пишет специалист Julius Baer.