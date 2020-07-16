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Главная / Мнения аналитиков / Рост цен на нефть ограничен высокими накопленными запасами - "Открытие Брокер"
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16 июля 2020 года 15:14
Рост цен на нефть ограничен высокими накопленными запасами - "Открытие Брокер"
Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об ограничении добычи участвующих в соглашении ОПЕК+ стран-производителей в августе на 7,7 мбс. Участники ОПЕК+ отметили благоприятные изменения на рынке нефти, однако продолжают следить за дисциплиной исполнения соглашения. С учетом ранее неисполненных объемов сокращений фактическое ограничение добычи в августе составит 8,54 мбс, отмечает аналитик по товарным рынкам компании Оксана Лукичева. Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+. Цены на нефть выросли до 43,59$/баррель. Однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, указывает специалист. "В то же время премия нефти марки Urals к марке Brent по состоянию на 14 июля составила всего $0,3/баррель против $2,35/баррель в конце июня. Это означает, что ожидается рост экспортных поставок нефти из России в августе. Предварительный план отгрузок от Минэнерго РФ будет опубликован в конце текущей недели", - обращает внимание эксперт "Открытие Брокер".
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16 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 16 июля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.16 июля 2020 года 19:35
Москва. 16 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля, внешние площадки подавали негативные сигналы, хотя инвесторов порадовала инвесторов неплохая статистика по розничным продажам в США за июнь. читать дальше
.16 июля 2020 года 19:15
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $74 до $112 за штуку, сообщили в обзоре аналитики инвестбанка Ирина Лапшина, Алексей Киричок и Владимир Лежнев. Кроме того,... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:57
Москва. 16 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 июля 2020 года 18:50
BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, не изменилась и... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:33
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:02
Мировая рецессия краткосрочная, консенсус советует покупать активы при любых просадках - "БКС Брокер"
Мировая рецессия, вызванная пандемией COVID-19, носит краткосрочный и искусственный характер, а адекватный анализ рынков, финансовых потоков и позиционирования позволяет сделать ключевой вывод - нужно пользоваться любым шансом купить подешевевшие активы, которые будут представляться в ближайший... читать дальше
.16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 17:22
азмещение новых бондов МОЭСК пройдет при высоком спросе инвесторов, возможно незначительного снижения ориентиров в процессе формирования книги заявок. говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". ПАО "МОЭСК" (Ba1/BB+/BB+/AAA(RU)/-) проведет 17 июля сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом 5... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании. Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:02
Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отмечает, что российский рынок акций находится на нижней границе бокового канала, и у него есть потенциал роста. "В России отчитались "Северсталь", НЛМК и ММК – неплохие отчеты с учетом больших проблем с логистикой поставок и спросом. Компании... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:41
Рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и снижающейся нефти
Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.16 июля 2020 года 15:36
Фондовые индексы могут сохранить боковую динамику до завершения торгов четверга - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали значительных изменений и при прочих равных сохранят боковую динамику до завершения торгов, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Выходу индикаторов из диапазонов в ближайшие дни может способствовать установление... читать дальше
.16 июля 2020 года 14:47
Дальнейшее восстановление экономики Китая не поддержало валюты EM, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль ко второй половине торгов четверга снижается к доллару и евро, находясь под давлением коррекции на валютных... читать дальше
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