Дальнейшее восстановление экономики Китая не поддержало валюты EM - ИК "Велес Капитал"

Дальнейшее восстановление экономики Китая не поддержало валюты EM, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Рубль ко второй половине торгов четверга снижается к доллару и евро, находясь под давлением коррекции на валютных площадках развивающихся рынков и цен на нефть, - комментирует эксперт ИК. - Утренняя, в целом позитивная статистика по Китаю не смогла поддержать рынки EM, на которых большинство валют торговалось в минусе к доллару. В частности, во втором квартале 2020 г. ВВП Китая вырос на 3,2% (г/г) после снижения в первом квартале на 6,8%. Рост во втором квартале относительно первого квартала составил 11,5%. Впрочем, с начала года темпы роста экономики остаются все еще отрицательными (-1,6%)".

Темпы роста промпроизводства также продемонстрировали улучшение динамики, а уровень безработицы - снижение. В то же время подкачали розничные продажи, неожиданно продемонстрировавшие снижение в июне на 1,8% (г/г). В целом же на рынках EM, по всей видимости, сохраняется тревога инвесторов в отношении ускорения мировых темпов распространения пандемии и трений между США и Китаем, мешающих отыгрывать данные по восстановлению экономической активности, полагает Кравченко.

"Днем внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ. В первой половине дня курс евро закрепился на российском рынке выше 81 руб., и от итогов заседания европейского регулятора будет во многом зависеть, удастся ли единой европейской валюте сохранить занятые позиции. Участники рынка не ожидают от европейского регулятора сюрпризов и изменений в его политике, однако важное значение будет иметь риторика ЕЦБ. В целом за последнюю неделю курс евро вырос примерно на 1% к доллару и более чем на 1,5% к рублю, поэтому не исключено, что после заседания ЕЦБ может последовать фиксация прибыли в евро", - заключает аналитик ИК "Велес Капитал".