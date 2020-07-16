Рынок акций РФ отыграл внешний негатив и залег в боковик перед заседанием ЕЦБ и статистикой из США

Москва. 16 июля. Рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками на слабой статистике по розничным продажам в Китае за июнь, после чего днем залег в боковик перед итогами заседания Европейского Центробанка и блоком статистики из США; в лидерах отката выступают "префы" "Мечела" из-за отсечки на бирже дивидендов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2743,74 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1213,07 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7% на фоне ослабления рубля.

Доллар подорожал до 71,25 рубля (+0,26 рубля).

Просели рублевые "префы" "Мечела" (-5,1%, до 80,5 рубля; дивиденды за 2019 год - 3,48 рубля на акцию), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,1%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций с утра последовал за азиатскими рынками на фоне ослабления аппетита к риску из-за напряженности между США и Китаем и роста опасений по поводу нового всплеска пандемии и вытекающих из этого экономических последствий. Санкционный риск также сдерживает потенциал роста российского рынка акций и курса рубля, хотя вероятность новых санкций США в летний сезон отпусков невысокая. За пределами компаний технологического сектора ("Яндекс" (MOEX: YNDX), Mail.ru, Qiwi (MOEX: QIWI)) пока не видно катализаторов роста, хотя сильные данные по китайскому ВВП и цифры по промпроизводству оказывают поддержку сырьевым экспортерам, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания участников рынка не оправдали данные по розничной торговле в КНР за июнь. Вместе с тем, пока нет существенных оснований для выхода из консолидации с нижней границей вблизи 1200 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке возможна консолидация доллара немногим выше отметки 71 руб./$1.

В течение дня на характер торгов может повлиять выступление главы ЕЦБ по итогам регулярного заседания (15:30 МСК), а также данные по розничной торговле и заявкам на пособие по безработице в США (15:30 МСК). Кроме того, в 13:45 МСК ожидается публикация отчетности Bank of America, в 14:15 МСК - Morgan Stanley.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, снова на рынках стала муссироваться тема распространения на "Северный поток 2" ряда американских санкций. Госдепартамент США сообщил, что пока на данном этапе не вводит санкции, но в дальнейшем в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" они не исключены. Для компаний - участниц проекта это означает риск получения финансовых последствий, если они не прекратят работы. Это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно, поэтому российские проекты в сфере энергетики могут и избежать ряда ограничительных мер.

На практике объявленное в среду решение администрации США означает, что можно будет вводить санкции против физических лиц, либо инвестирующих от $1 млн в проект, либо против предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов. Замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах - все это может коснуться "Газпрома" и многих аффилированных с "Северным потоком 2" компаний. В целом эти новости оказывают дополнительное давление на акции "Газпрома", считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после дивидендного "гэпа" в акциях "Газпрома" откупать бумаги газовой монополии в расчете на быстрое его закрытие не рекомендуется. Штаты анонсировали новые санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Германия готовит ответные меры, видимо, начнется небольшая торговая война. Но есть вероятность, что достройка проекта будет парализована еще на какое-то время. При этом проблема не столько в "потоках" "Газпрома", сколько в низком спросе и ценах на его продукцию. Перспективы роста у "Газпрома" появятся только при существенном улучшении внешнего фона, а его пока не наблюдается.

Нефть Brent накануне забралась в зону сильного сопротивления $43,5 за баррель. Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в августе на 2 млн б/с, как это предусмотрено сделкой. Однако было получено заверение Ирака, что он снизит производство для компенсации излишне добытой нефти в мае. Таким образом, реальная добыча в следующем месяце возрастет примерно на 1,5 млн б/с. Статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти за неделю на 7,5 млн баррелей - судя по всему, американцы начали сезон отпусков и увеличили потребление бензина. Но и это вполне логично - так происходит каждый год, поэтому не стоит ожидать принципиального изменения цен на нефть: скорее всего, котировки Brent останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель.

В целом ситуация на рынках меняется очень быстро, не исключено, что Америка может начать новую, не очень сильную волну роста на относительно позитивных квартальных данных крупнейших эмитентов, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, негативом для рынков может выступать рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Дальнейшее ухудшение отношений между странами может привести к введению тарифов на поставки китайской продукции в Штаты, что станет ударом по уже существующим торговым договоренностям и поставит под вопрос исполнение первой фазы торгового соглашения. В условиях пандемии подобное развитие событий будет существенным негативным фактором для мировой экономики и, соответственно, широкого спектра рисковых активов.

В четверг игроки обратят внимание на блок важной статистики по экономике США (данные по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам), которые могут оказать существенное влияние на рыночные настроения. Также игроки продолжат внимательно следить за сезоном отчетностей в США. Индекс МосБиржи пока двигается в коридоре 2700-2750 пунктов, отмечает Зварич.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 4,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на статистике из Китая по розничным продажам.

Объем ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,4-2,6%. Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавируса, и целый ряд стимулирующих мер, развернутых китайскими властями для восстановления экономической активности. В первом квартале 2020 года китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил максимальные в истории 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%.

Объем промпроизводства КНР в июне вырос на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае, что совпало с ожиданиями.

Однако розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение розничных продаж отмечается шестой месяц подряд.

Нефть в четверг корректируется после скачка более чем на 2% накануне; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,52 за баррель (-0,6% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $40,77 за баррель (-1% и +2,3% в среду).

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах - резервы нефти за неделю упали на 7,5 млн баррелей (максимальное сокращение с конца декабря 2019 года) при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей; также сильнее ожиданий сократились запасы бензина.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-13,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+25,4%), "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+25,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+13,6%), акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+10,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+9,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+7,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,337 млрд рублей (из них 2,038 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,518 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).