Sova Capital снизила оценку GDR Etalon на 28%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon (MOEX: ETLN) с $2,8 до $2 за штуку, пересмотрев модель оценки девелопера с учетом опубликованных им операционных результатов за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

"По нашему мнению, существенное восстановление продаж Etalon в июне-июле текущего года, а также относительно благоприятный прогноз на второе полугодие должны убедить менеджмент и совет директоров компании в стабильности бизнеса, что означает высокую вероятность выплат дивидендов за 2019 год в размере 12 рублей на депозитарную расписку (дивдоходность 12%). Это может стать мощным катализатором для бумаги", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $2,08 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,4 за штуку.