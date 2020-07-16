.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2715-2780 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
16 июля 2020 года 13:47
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2715-2780 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2715-2780 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в первой половине дня снизился на 0,1% на фоне информации с мировых финансовых рынков, - комментирует эксперт ИК. - Сигналом для формирования негативной динамики азиатских рынков сегодня в очередной раз послужила информация об обострении политико-экономических отношений между США и КНР. Кроме того, руководством Народный Банк Китая по итогам очередного брифинга в прошлую пятницу отметило, что пока не видит необходимости в новых мерах стимулирования для поддержки экономики: "мы должны понимать, что грамотное снижение процентных ставок, не означает чем ниже, тем лучше"". Хуже рынка вновь торгуются акции ГМК. Росприроднадзор заявил об обоснованности своей беспрецедентной по размеру оценке ущерба от аварии на ТЭЦ 2 в размере 148 млрд руб. ($2 млрд). В свою очередь, Норникель в опубликованной на днях презентации оценил свои текущие и будущие расходы по устранению последствий этого ЧП на сумму в 23,5 млрд руб, что, в целом, по мнению Осина, соответствует рыночным прогнозам, и не является - в том числе с учетом продажи ГМК австралийских активов - существенной для оценок справедливой стоимости компании величиной. "Рынок с некоторым разочарованием воспринял информацию о том, что Х5 во 2 квартале увеличила выручку на 13,2%, до 493 млрд рублей, -указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Этот показатель соответствует текущим оценкам динамики финансовых показателей Х5 в среднесрочном периоде и не дает новых дополнительных драйверов роста её котировок на основе какой-либо значимой переоценки вверх прогнозов выручки и прибыли в 2020 году. В рамках текущей динамики мирового фондового и товарного сегментов шансы снижения российского рынка акций в четверг днем и на вечерних торгах преобладают при повышенных рисках прогноза. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2715-2780 пунктов, 70,80-71,20 рублей и 80,25-81,60 рублей за доллар США и евро соответственно".
.
16 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 16 июля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ослабления интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.16 июля 2020 года 19:35
Москва. 16 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля, внешние площадки подавали негативные сигналы, хотя инвесторов порадовала инвесторов неплохая статистика по розничным продажам в США за июнь. читать дальше
.16 июля 2020 года 19:15
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $74 до $112 за штуку, сообщили в обзоре аналитики инвестбанка Ирина Лапшина, Алексей Киричок и Владимир Лежнев. Кроме того,... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:57
Москва. 16 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 июля 2020 года 18:50
BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, не изменилась и... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:33
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.16 июля 2020 года 18:02
Мировая рецессия краткосрочная, консенсус советует покупать активы при любых просадках - "БКС Брокер"
Мировая рецессия, вызванная пандемией COVID-19, носит краткосрочный и искусственный характер, а адекватный анализ рынков, финансовых потоков и позиционирования позволяет сделать ключевой вывод - нужно пользоваться любым шансом купить подешевевшие активы, которые будут представляться в ближайший... читать дальше
.16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 17:22
азмещение новых бондов МОЭСК пройдет при высоком спросе инвесторов, возможно незначительного снижения ориентиров в процессе формирования книги заявок. говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". ПАО "МОЭСК" (Ba1/BB+/BB+/AAA(RU)/-) проведет 17 июля сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом 5... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании. Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:02
Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отмечает, что российский рынок акций находится на нижней границе бокового канала, и у него есть потенциал роста. "В России отчитались "Северсталь", НЛМК и ММК – неплохие отчеты с учетом больших проблем с логистикой поставок и спросом. Компании... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:41
Рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и снижающейся нефти
Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.16 июля 2020 года 15:36
Фондовые индексы могут сохранить боковую динамику до завершения торгов четверга - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали значительных изменений и при прочих равных сохранят боковую динамику до завершения торгов, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Выходу индикаторов из диапазонов в ближайшие дни может способствовать установление... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:14
Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.