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16 июля 2020 года 12:50
Нефть и геополитика могут увести валютный курс ближе к 74 руб./долл. - БКС
Курс рубля формируется вблизи уровня 71 за доллар, нефтяные цены формируются выше 43$, отмечается в комментарии экономиста "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, в ближайшее время склонность рубля к продолжению умеренного ослабления сохранится, нефть и геополитика могут увести валютный курс ближе к 74 руб./долл. "Общие настроения рынка остаются смешанными, однако выхода рынка из растущего тренда и отказа инвесторов от оптимистичных ожиданий все еще не наблюдается. С одной стороны, усиливается тревожность в отношении вирусной угрозы - продолжается активный рост числа заболевших во многих крупных экономиках мира. С другой стороны, рынки в данный момент остаются обеспечены колоссальными объемами ликвидности благодаря действиям мировых центробанков. Данный фактор не позволяет вирусным опасениям выйти на первый план. Заметим, что сейчас начинается период корпоративной отчетности в США, который покажет, насколько серьезным был "вирусный" удар по бизнесу", - отмечает Покатович. По мнению эксперта, первые сигналы из отчетностей американских банков свидетельствуют о том, что ухудшение финансовых показателей бизнеса было масштабным, превосходящим негативные рыночные ожидания. В то же время даже этих сигналов оказывается недостаточно для выраженной коррекции рынка - денежная ликвидность и оптимистичные ожидания быстрого восстановления все еще "побеждают" большинство опасений, уровень жадности на рынке превышает уровень страха. "По нашим оценкам, у данных оптимистичных ожиданий все еще нет фундаментального основания, - указывает экономист "БКС Премьер". - В этой связи при выходе рыночных настроений из зоны "иррационального оптимизма", например, в случае если отчетность американских компаний покажет дальнейшее ухудшение финансовых показателей и в 3 кв. этого года, последующая рыночная коррекция может оказаться более глубокой. Таким образом, мы продолжаем считать, что риски для рубля, как и для большинства активов ЕМ, в плоскости ухудшения глобальных рыночных настроений сохраняют свою актуальность". Также эксперт отметил, что помимо вирусного фактора в пользу укрепления тревог инвесторов выступает и новый виток напряженности в отношениях США и Китая. Новый раунд обмена санкциями и торговыми ограничениями между сторонами (в случае реализации данного риска) также может послужить триггером для коррекции рыночного оптимизма. Что касается поддержки рубля со стороны нефти, то в данной плоскости Покатович также видит риски ослабления: "После встречи в формате ОПЕК+ нефтеэкспортеры смягчили квоты сокращения своей нефтедобычи - добыча стран участников сделки увеличится примерно на 2 млн барр./сутки, начиная с августа. Данный фактор может повлечь за собой коррекцию нефтяных цен к уровню 40$ и ниже. В текущих условиях, когда нефтяной рынок все еще остается в процессе балансировки, данная коррекция нефтяных цен, на наш взгляд, будет полностью обоснованной. К более устойчивому росту к уровням 40$ и выше, по нашим оценкам, нефть сможет перейти с конца 3 кв. этого года. В результате при реализации коррекции в нефти рубль также может продолжить умеренное ослабление". Эксперт "БКС Премьер" сохраняет свой взгляд на российскую валюту и полагает, что в данный момент сила факторов в пользу продолжения умеренного ослабления курса рубля превалирует над набором факторов рублевой поддержки. "На наш взгляд, в пользу рублевого ослабления в течение второго полугодия будут выступать факторы сезонной слабости рубля, дальнейшее ослабление счета текущих операций, сохранение рисков рыночной коррекции, актуальность рисков активизации антироссийской санкционной риторики и, соответственно, рисков реализации новых санкционных ограничений, риски оттока капитала из российских активов при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ и т.д. Ожидаем, что в перспективе ближайших дней под действием локальных факторов курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,5-71,8 рублей за доллар, а в перспективе ближайших двух месяцев может вернуться в коридор 71-74 рублей за доллар", - прогнозирует Покатович.
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