ГК "ФИНАМ" считает оправданным устойчивое восстановление котировок акций "Детского мира" и ставит целевую цену (101 руб.) на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика ГК Наталии Малых, драйверами роста будут выступать консолидация отрасли вокруг ключевых игроков, укрепление позиций в сегменте онлайн и ожидания возобновления высоких дивидендных выплат.

Операционные данные за II квартал эксперты "ФИНАМа" считают вполне положительными с учетом сложных для бизнеса условий: "Отчет по продажам отразил повышение выручки во II квартале года на 2,9% до 28,8 млрд руб. в основном за счет новых площадей (+10,1% (г/г)). LFL-выручка в России и Казахстане показала невысокую динамику, +0,8% (г/г) на фоне увеличения среднего чека на 13,7% и сокращения трафика на 11,3%. Онлайн-продажи показали рост во II квартале 2020 года в 3,2х раза, до 8,7 млрд руб., их доля в выручке по России увеличилась в 3,1х раза, до 31,1% в сравнении со II кварталом 2019 года. Динамика выручки была ограничена карантинными мерами, но после снятия ограничительных мер выручка в июне вернулась к двузначным темпам роста (+22,1% (г/г))".

Как отмечает Н. Малых, с момента последней рекомендации в начале апреля акции "Детского мира" принесли инвесторам почти 30% доходности с учетом финального дивиденда за 2019 год - 3 руб. Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли "Детского мира" оказалась жизнеспособной: до кризиса, помимо открытия новых магазинов, компания активно развивала канал онлайн-продаж, расширяла опции доставки, что помогло охватить больше покупателей и адаптироваться к нетривиальным условиям режима самоизоляции. Сейчас одним из ключевых проектов эмитента является расширение ассортимента маркетплейса. Аналитик "ФИНАМа" полагает, что это значительно усилит конкурентные позиции "Детского мира" на рынке интернет-продаж.

"Мы сохраняем положительное видение на акции DSKY. Кризис со временем пройдет, а увеличенные социальные выплаты останутся. Мы также ожидаем укрупнения долей ведущих ретейлеров за счет выбытия слабых игроков. Поэтому устойчивое восстановление котировок мы считаем оправданным и ставим целевую цену (101 руб.) на пересмотр в сторону повышения. Драйверами роста будут выступать консолидация отрасли вокруг ключевых игроков, укрепление позиций в сегменте онлайн и ожидания возобновления высоких дивидендных выплат", - заключает Н. Малых.