.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1 - Sberbank CIB
.
16 июля 2020 года 11:22
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1. С утра он немного отступил, но в целом слабо реагирует на негативный внешний фон. Главным событием будет заседание ЕЦБ, но важных решений от европейского регулятора не ожидается. Негативным событием для рынков может стать публикация данных по первичным заявкам по безработице в США за прошлую неделю, которые могут оказаться хуже ожиданий из-за второй волны коронавируса в США", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research. Также в материалах указывается, что котировки Brent могут подняться до $44,1–44,70 за баррель, если преодолеют отметку $43,8. Данные Управления энергетической информации США по запасам углеводородов в среду оказались благоприятными, перевесив негативный эффект от решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе. Оптимизма добавила и утренняя статистика из Китая по ВВП и промышленному производству. Данные из США в четверг тоже, вероятно, будут позитивными, отмечают эксперты. Аналитики Sberbank Investment Research обращают внимание, что в четверг и пятницу возможны комментарии представителей ЦБ РФ по инфляции и ситуации в экономике (вскоре начнется “период тишины” перед заседанием ЦБ 24 июля). На этом фоне, по их мнению, доходности ОФЗ сроком до семи лет могут снизиться на 3-7 б. п.
.
16 июля 2020 года 12:01
Дивидендная доходность по акциям Etalon за 2019 год может составить 12%, говорится в обзоре Уралсиба. Согласно представленным компанией Etalon данным, отмечает аналитик корпорации Наталия Березина, ее общий долг с начала года сократился на 7% - до 49 млрд руб. (из которых 1,3 млрд руб.... читать дальше
.16 июля 2020 года 11:49
Снижение рубля к доллару в среду на 0,14% было вызвано сохранением смешанных тенденций на финансовом рынке РФ (в акциях и облигациях) и наличием локального спроса на валюту, который пока во многом нивелировался продажами экспортеров под выплаты страховых взносов и предстоящие выплаты других... читать дальше
.16 июля 2020 года 11:34
Амбициозный план по заимствованиям приводит к нервозности рынка ОФЗ и требует от Минфина нестандартных решений, говорится в обзоре Росбанка. Результаты размещений аукционов Минфина в среду оказались смешанными, констатируют аналитики банка. Первый аукцион в ОФЗ-ПК серии 24021 (апр.24) прошел... читать дальше
.16 июля 2020 года 11:12
Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта в утренние часы четверга находится под давлением на фоне ослабленного "аппетита" к рисковым активам и торгуется выше 71 руб./$1 и 81 руб./EUR1, констатируют аналитики банка. Большинство... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:58
Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Запасы нефти в США упали на 7,5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2,2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:40
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ 24 июля обеспечивают привлекательность ОФЗ, несмотря на ухудшение внешнего фона, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет в четверг выросла на 3-5 б.п. "Снижение цен рублевых облигаций на фоне локального усиления оптимизма... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:25
Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. читать дальше
.16 июля 2020 года 10:23
Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр., поскольку на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Страны ОПЕК+ на мониторинговом комитете, как и ожидалось, не продлили на следующий месяц увеличенные квоты... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:11
"Алор Брокер" не ждет принципиального изменения цен на нефть. Скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель, сообщается в комментарии компании. Нефть в четверг утром торгуется в минусе, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Страны ОПЕК+... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:00
Аналитики ждут снижения рынка акций в начале торгов четверга, учитывая ухудшение внешней конъюнктуры. читать дальше
.16 июля 2020 года 09:58
Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2730-2740 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:48
Пара доллар/рубль на открытии торгов четверга предпримет попытку подъема выше 71 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "На валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга ожидаем некоторого давления на рубль, чему поспособствуют коррекция в ценах на нефть и ослабление... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:40
Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.16 июля 2020 года 09:39
Вероятность, что рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 руб./$1, не исключена, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Динамика рубля к доллару по-прежнему схожа с эффектом "сжимающейся пружины", как, собственно говоря, и в котировках фьючерсов на Brent. Тему санкций против РФ... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.