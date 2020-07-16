Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1. С утра он немного отступил, но в целом слабо реагирует на негативный внешний фон. Главным событием будет заседание ЕЦБ, но важных решений от европейского регулятора не ожидается. Негативным событием для рынков может стать публикация данных по первичным заявкам по безработице в США за прошлую неделю, которые могут оказаться хуже ожиданий из-за второй волны коронавируса в США", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что котировки Brent могут подняться до $44,1–44,70 за баррель, если преодолеют отметку $43,8. Данные Управления энергетической информации США по запасам углеводородов в среду оказались благоприятными, перевесив негативный эффект от решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе. Оптимизма добавила и утренняя статистика из Китая по ВВП и промышленному производству. Данные из США в четверг тоже, вероятно, будут позитивными, отмечают эксперты.

Аналитики Sberbank Investment Research обращают внимание, что в четверг и пятницу возможны комментарии представителей ЦБ РФ по инфляции и ситуации в экономике (вскоре начнется “период тишины” перед заседанием ЦБ 24 июля). На этом фоне, по их мнению, доходности ОФЗ сроком до семи лет могут снизиться на 3-7 б. п.