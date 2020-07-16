Амбициозный план Минфина по заимствованиям приводит к нервозности рынка ОФЗ - Росбанк

Амбициозный план по заимствованиям приводит к нервозности рынка ОФЗ и требует от Минфина нестандартных решений, говорится в обзоре Росбанка.

Результаты размещений аукционов Минфина в среду оказались смешанными, констатируют аналитики банка.

Первый аукцион в ОФЗ-ПК серии 24021 (апр.24) прошел при огромном спросе в 189 млрд руб., выпуск был размещен в рамках всего предоставленного лимита в 50 млрд руб. "Однако, как и ожидалось, для повышения объема Минфин сделал ценовой дисконт 0,4 пп ко вторичному рынку (от цены 994% на момент сбора заявок), зафиксировав отсечение на уровне 99,01% от номинала", - отмечают эксперты.

Второй аукцион в ОФЗ-ПД не был ярким ввиду концентрации спроса на средних дюрациях: 10-летний бенчмарк серии 26228 (апр.30) был продан в объеме 23 млрд руб. при спросе 31,4 млрд руб. Премия по доходности в 4 бп по отсечке оказалась недостаточной для продажи и половины лимита (50 млрд руб.), но приемлемой для сохранения баланса между спросом и аллокацией (bid/cover на уровне 1,4х).

Реакция вторичного рынка на результаты размещений оказалась закономерной, считают в Росбанке. После объявления результатов второго аукциона последовали продажи, а к концу дня доходности в сроках более 5 лет повысились на 3-4 бп.

"В целом амбициозный план по заимствованиям (1 трлн руб. в 3к'20 и около 3 трлн руб. до конца года) приводит к нервозности рынка и требует от Минфина нестандартных решений. Лимиты на аукционах и чередование бумаг с фиксированными и плавающими купонами представляют лишь тактические действия, тогда как текущая ситуация может потребовать стратегических "поворотов" (например, поиск якорных инвесторов перед каждым аукционом). В противном случае в оставшиеся летние месяцы Минфин рискует потерять поддержку остаточных монетарных драйверов, особенно если рисковый настрой мировых рынков продолжит "спотыкаться" о геополитические, вирусные и прочие риски", - пишут аналитики Росбанка.