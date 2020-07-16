Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления - "Нордеа банк"

Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта в утренние часы четверга находится под давлением на фоне ослабленного "аппетита" к рисковым активам и торгуется выше 71 руб./$1 и 81 руб./EUR1, констатируют аналитики банка.

Большинство валют развивающихся стран слабеют в паре с долларом США после публикации данных о снижении объема розничных продаж в Китае по итогам июня на 1,8% вопреки ожиданиям его роста.

Ситуация на нефтяном рынке, где котировки на Brent остаются вблизи 43 долл./барр., не оказывает дополнительного давления на российскую валюту.

"В соответствии с нашими ожиданиями вчерашнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в августе не оказало существенного давления на нефтяные котировки. При этом стоит отметить, что фактическое увеличение добычи составит не 2 mbd, а около 1,2 mbd, что связано с ограничением добычи в странах, которые не смогли выполнить сделку ОПЕК+ в полном объеме. Тем не менее, ключевым фактором для краткосрочной динамики как рубля, так и самих цен на нефть, остается глобальный "аппетит" к рисковым активам, - отмечают в "Нордеа банке". - В четверг "аппетит" к риску в вечерние часы могут ограничить данные по розничным продажам в США, если они укажут на замедление темпов восстановления внутреннего спроса в Штатах в условиях распространения коронавируса. Дополнительным фактором давления на все валюты развивающихся стран могут остаться многочисленные негативные сообщения КНР и США в отношение обеих стран. Как следствие, риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления".