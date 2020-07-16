Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер - БКС

Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

"Запасы нефти в США упали на 7,5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2,2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного из индикаторов рыночного спроса, так что падение формально указывает на хорошие темпы восстановления потребления. В то же время частично она может объясняться существенным падением импорта, которое на прошлой неделе составило 1,8 млн б/с до 5,6 млн б/с. Исходя из этого можно предположить, что позитивное влияние статистики на рынок может иметь краткосрочный характер. В качестве подтверждения можно обратить внимание на кривую фьючерсов, где существенный рост наблюдался лишь на ближнем конце", - отмечает эксперт.

Участники сделки ОПЕК+ в среду ожидаемо подтвердили ранее согласованные условия, согласно которым с августа сокращение добычи будет смягчено с 9,6 до 7,7 млн б/с. Новые условия, как ожидается, будут действовать до конца 2020 г. При этом представитель Саудовской Аравии подчеркнул, что фактическое сокращение добычи в августе будет на уровне 8,1-8,3 млн б/с, поскольку страны, добывавшие нефть сверх квоты в мае-июне, в качестве компенсации будут осуществлять дополнительные сокращения в ближайшие месяцы. Основной объем дополнительных сокращений ожидается со стороны Ирака.

"Официальная часть сообщения ОПЕК+ в целом была заложена в котировки, однако новости о дополнительных сокращениях поддержали благоприятный сентимент, - указывает И. Галактионов. - Еще одним позитивным драйвером стала официальная статистика от Минэнерго США, которая подтвердила резкое падение запасов. В то же время на графике Brent продолжает формироваться ярко выраженный восходящий треугольник с верхней границей в районе $43,8-44 за баррель".

На взгляд эксперта "БКС Брокер", давление со стороны покупателей на котировки ближних фьючерсов возрастает, и каждая следующая просадка оказывается меньше, чем предыдущая. Такая картина делает инструмент чувствительным к позитивным новостям. При улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель. В четверг с утра фьючерсы на Brent падают на 0,45% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.