Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти

Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,2-71,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,23 руб./$1 (+23,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,19 руб./EUR1 (+20,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,18 копейки к уровню закрытия среды, до 75,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,33 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти. Котировки "черного золота" корректируются вниз утром в четверг после роста более чем на 2% накануне на данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году.

Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены позднее в четверг. Регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и не станет вносить изменения в программу количественного смягчения, полагают эксперты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы. При этом ЕЦБ попытается не развеять надежды на то, что у него остаются инструменты для помощи экономике.

Статистика, опубликованная в Китае в четверг, указывает на неравномерность экономического восстановления в стране после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Хотя китайская экономика вернулась к росту, продолжившееся сокращение розничных продаж свидетельствует о том, что доверие потребителей остается неустойчивым.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг снизилась на 0,82% - до $43,43 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на 2,2%, до $43,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,09% - до $40,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 2,26%, до $41,2 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам накануне оказали данные Минэнерго США о запасах. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей.

Тем временем члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.