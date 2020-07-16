Рынок рублевых облигаций сохраняет привлекательность - Промсвязьбанк

Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ 24 июля обеспечивают привлекательность ОФЗ, несмотря на ухудшение внешнего фона, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет в четверг выросла на 3-5 б.п. "Снижение цен рублевых облигаций на фоне локального усиления оптимизма на глобальных рынках в среду мы связываем с потребностями Минфина РФ размещать большие объемы нового госдолга при ограниченных лимитах российских игроков", - указывает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ на аукционе в среду продал 4-летний флоатер ОФЗ-ПК 24021 на 50 млрд рублей при спросе 189 млрд рублей. Размещение 10-летних ОФЗ 26228 составило 23 млрд руб. при доходности 5,83% (+5 б.п. к вчерашнему закрытию). Относительно небольшой объем размещения ОФЗ с фиксированным купоном обусловлен требованиями инвесторами премии, на которую не согласен Минфин. При этом большой спрос на флоатер поддерживается сохраняющимся профицитом ликвидности у банков и стремлением крупных игроков снизить процентный риск, отмечает Д. Монастыршин.

"Слабая статистика по розничным продажам в Китае за второй квартал вызвала в четверг утром снижение "аппетита" к риску на глобальных рынках. Однако в связи с приближением заседания ЦБ РФ по ставке (24 июля), на котором ждем дальнейшего смягчения ДКП, рынок рублевых облигаций сохраняет привлекательность и может продемонстрировать устойчивость к ухудшению внешнего фона", - пишет специалист Промсвязьбанка.