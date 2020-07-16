Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр., поскольку на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Страны ОПЕК+ на мониторинговом комитете, как и ожидалось, не продлили на следующий месяц увеличенные квоты на сокращение добычи. Таким образом, на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес. На этом фоне мы ждем, что нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр.", - прогнозируют аналитики банка.

Цены на нефть Brent на данных от Минэнерго США вышли вверх из диапазона 41-43 долл./барр. Запасы сырой нефти сократились на 7,5 млн барр., что существенно превысило ожидания рынка. Запасы бензинов снизились на 3,1 млн барр., дистиллятов - на 453 тыс. барр. Спрос на бензин находится на 9% ниже уровня прошлого года. Однако с учетом повторных локдаунов в некоторых штатах США, ситуация может ухудшиться в ближайшие недели, полагают эксперты Промсвязьбанка.