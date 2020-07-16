Скорее всего, котировки нефти пока останутся в диапазоне $40-44 за баррель - "Алор Брокер"

"Алор Брокер" не ждет принципиального изменения цен на нефть. Скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель, сообщается в комментарии компании.

Нефть в четверг утром торгуется в минусе, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в августе на 2 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено сделкой. Однако было получено заверение Ирана, что он снизит производство для компенсации излишне добытой нефти в мае. Таким образом, реальная добыча в следующем месяце возрастет примерно на 1,5 млн баррелей.

"Но все это было ожидаемым. Неожиданностью стало резкое падение запасов нефти в США на 7,5 млн при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей. Судя по всему, американцы начали сезон отпусков и увеличили потребление бензина. Но и это вполне логично - так происходит каждый год. Поэтому мы не ждем принципиального изменения цен на нефть: скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне 40-44 доллара за баррель", - указывает А. Антонов.