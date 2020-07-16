Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг утром возобладают "медвежьи" настроения

Аналитики ждут снижения рынка акций в начале торгов четверга, учитывая ухудшение внешней конъюнктуры.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в среду выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже "Газпром", снизившийся всего на 5,9% на дивидендном "гэпе", при том, что дивидендная доходность составила 7,8%. После роста американских индексов в среду на 0,9%, фьючерсы на них с утра четверга снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы примерно таким же снижением".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, оставаясь в рамках диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов. В четверг можно ожидать движения индикаторов ближе к нижним границам ввиду некоторого ухудшения мирового настроя. Причин для выхода за рамки "боковиков" пока не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в умеренный минус ввиду коррекционных настроений за рубежом. Статистика по Китаю в целом не оказалась разочаровывающей, но "быки" взяли паузу в покупках в том числе из-за ухудшения отношений страны с США. В четверг инвесторы будут оценивать макроэкономические данные из Штатов и корпоративные отчетности. Любые негативные сюрпризы усилят коррекционные продажи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых стимулов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, на открытии торгов четверга ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к сохранению индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2700-2750 пунктов. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе дня рынок может сделать существенный шаг в середину данного коридора. Отметим, что в четверг последний день с дивидендами торгуются акции "Сургутнефтегаза". Из корпоративных событий также выделим публикацию операционных результатов "АЛРОСА", "Детского Мира" и X5 за второй квартал и шесть месяцев".