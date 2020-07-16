16 июля 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг утром возобладают "медвежьи" настроения
Аналитики ждут снижения рынка акций в начале торгов четверга, учитывая ухудшение внешней конъюнктуры.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в среду выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже "Газпром", снизившийся всего на 5,9% на дивидендном "гэпе", при том, что дивидендная доходность составила 7,8%. После роста американских индексов в среду на 0,9%, фьючерсы на них с утра четверга снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы примерно таким же снижением".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, оставаясь в рамках диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов. В четверг можно ожидать движения индикаторов ближе к нижним границам ввиду некоторого ухудшения мирового настроя. Причин для выхода за рамки "боковиков" пока не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в умеренный минус ввиду коррекционных настроений за рубежом. Статистика по Китаю в целом не оказалась разочаровывающей, но "быки" взяли паузу в покупках в том числе из-за ухудшения отношений страны с США. В четверг инвесторы будут оценивать макроэкономические данные из Штатов и корпоративные отчетности. Любые негативные сюрпризы усилят коррекционные продажи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых стимулов для направленного движения".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, на открытии торгов четверга ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к сохранению индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2700-2750 пунктов. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе дня рынок может сделать существенный шаг в середину данного коридора. Отметим, что в четверг последний день с дивидендами торгуются акции "Сургутнефтегаза". Из корпоративных событий также выделим публикацию операционных результатов "АЛРОСА", "Детского Мира" и X5 за второй квартал и шесть месяцев".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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16 июля 2020 года 12:01
Дивидендная доходность по акциям Etalon за 2019 год может составить 12%, говорится в обзоре Уралсиба.
Согласно представленным компанией Etalon данным, отмечает аналитик корпорации Наталия Березина, ее общий долг с начала года сократился на 7% - до 49 млрд руб. (из которых 1,3 млрд руб.... читать дальше
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16 июля 2020 года 11:49
Снижение рубля к доллару в среду на 0,14% было вызвано сохранением смешанных тенденций на финансовом рынке РФ (в акциях и облигациях) и наличием локального спроса на валюту, который пока во многом нивелировался продажами экспортеров под выплаты страховых взносов и предстоящие выплаты других... читать дальше
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16 июля 2020 года 11:34
Амбициозный план по заимствованиям приводит к нервозности рынка ОФЗ и требует от Минфина нестандартных решений, говорится в обзоре Росбанка.
Результаты размещений аукционов Минфина в среду оказались смешанными, констатируют аналитики банка.
Первый аукцион в ОФЗ-ПК серии 24021 (апр.24) прошел... читать дальше
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16 июля 2020 года 11:22
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
"Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1. С утра он немного отступил, но в целом слабо реагирует... читать дальше
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16 июля 2020 года 11:12
Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка".
Российская валюта в утренние часы четверга находится под давлением на фоне ослабленного "аппетита" к рисковым активам и торгуется выше 71 руб./$1 и 81 руб./EUR1, констатируют аналитики банка.
Большинство... читать дальше
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16 июля 2020 года 10:58
Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.
"Запасы нефти в США упали на 7,5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2,2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного... читать дальше
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16 июля 2020 года 10:40
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ 24 июля обеспечивают привлекательность ОФЗ, несмотря на ухудшение внешнего фона, говорится в обзоре Промсвязьбанка.
Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет в четверг выросла на 3-5 б.п. "Снижение цен рублевых облигаций на фоне локального усиления оптимизма... читать дальше
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16 июля 2020 года 10:25
Москва. 16 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. читать дальше
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16 июля 2020 года 10:23
Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр., поскольку на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
"Страны ОПЕК+ на мониторинговом комитете, как и ожидалось, не продлили на следующий месяц увеличенные квоты... читать дальше
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16 июля 2020 года 10:11
"Алор Брокер" не ждет принципиального изменения цен на нефть. Скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель, сообщается в комментарии компании.
Нефть в четверг утром торгуется в минусе, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Страны ОПЕК+... читать дальше
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16 июля 2020 года 09:58
Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2730-2740 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми... читать дальше
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16 июля 2020 года 09:48
Пара доллар/рубль на открытии торгов четверга предпримет попытку подъема выше 71 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.
"На валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга ожидаем некоторого давления на рубль, чему поспособствуют коррекция в ценах на нефть и ослабление... читать дальше
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16 июля 2020 года 09:40
Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
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16 июля 2020 года 09:39
Вероятность, что рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 руб./$1, не исключена, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
"Динамика рубля к доллару по-прежнему схожа с эффектом "сжимающейся пружины", как, собственно говоря, и в котировках фьючерсов на Brent. Тему санкций против РФ... читать дальше
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16 июля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
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