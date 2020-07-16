Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2730-2740 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2730-2740 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых стимулов для направленного движения", - указывает в комментарии компании старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Значимым внешним событием второй половины четверга станет объявление решения ЕЦБ по процентным ставкам (14:45 мск) и последующие комментарии по этому поводу (15:30 мск). Среди многочисленных статистических показателей, которые выйдут в США, стоит обратить внимание, по мнению В. Манжоса, на июньские данные по розничным продажам (15:30 мск) и на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице (15:30 мск).