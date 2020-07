Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом, при этом индекс Dow Jones продемонстрировал рост четвертый день подряд. Инвесторы сфокусировались на новостях по поводу исследования вакцины от коронавируса и ранних признаках улучшения деловой активности в США. Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA), смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Поддержку рынку также оказали отчеты компаний за второй квартал, которые превзошли ожидания экспертов.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле увеличился впервые с начала пандемии коронавируса в марте. Индикатор достиг 17,2 пункта по сравнению с минус 0,2 пункта в июне. Значение стало максимальным с ноября 2018 года. Экономисты в среднем ожидали значения на уровне 8,9 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Объем промышленного производства в США в июне вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики в среднем ожидали менее значительного увеличения - на 4,1-4,3%, свидетельствуют данные Trading Economics и MarketWatch.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают последние экономические данные из Китая. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 2,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,75%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%.

Китайский ВВП вырос на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца. В первом квартале 2020 года китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП во втором квартале на 2,5%. Респонденты Bloomberg прогнозировали рост на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,6%. Объем промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае. В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после роста более чем на 2% накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $43,51 за баррель, что на 0,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на 2,2%, до $43,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 0,83% - до $40,86 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 2,26% - до $41,2 за баррель.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,425 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,093 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 699,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Автодор-002Р-05" (+1%), "Газпром БО-23" (+0,75%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,74%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-30" (-0,89%), "Транснефть-001P-09" (-0,23%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ОГК-2" (MOEX: OGKB) полностью разместила 6-летние облигации серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 7 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,75% годовых. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

ПАО "МОЭК" установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июля. Техразмещение запланировано на 22 июля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 в размере 10 млрд рублей. При этом выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей) по финальным ценам: по 104,8% от номинала и 106,1% от номинала соответственно. Ценам выкупа соответствует доходность к оферте в размере 5,98% годовых. Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09. Сбор заявок на выкуп проходил с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем размещения бондов нового выпуска и объем выкупа по оферте с не более 5 млрд рублей до не более 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона нового выпуска составил 6,35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,50% годовых. Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) 17 июля планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,60-5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,72-5,88% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 22 июля. Кроме того, эмитент планирует 23 июля досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 9,65% годовых.