Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом, при этом индекс Dow Jones продемонстрировал рост четвертый день подряд.

Инвесторы сфокусировались на новостях по поводу исследования вакцины от коронавируса и ранних признаках улучшения деловой активности в США.

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA), смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Исследование показало, что некоторая концентрация антител появились после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

Поддержку рынку также оказали отчеты компаний за второй квартал, которые превзошли ожидания экспертов.

"Во втором квартале мы, с одной стороны, явно видим очень хорошие результаты в сфере инвестиционного банкинга, в сфере торговли", - говорит старший аналитик Barclays Джейсон Голдберг, слова которого приводит CNBC.

"С другой стороны, давление на результаты оказывает существенное уменьшение чистой процентной маржи, а также довольно масштабное увеличение резервов банков на потери по кредитам", - отмечает эксперт.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал, что пересмотрел прогноз для экономики из-за распространения коронавируса.

В ходе мероприятия в среду Харкер сказал, что он ожидает падения ВВП страны на 20% в первом полугодии, за которым последует рост на 13% во вторую половину года. В результате по итогам всего 2020 года экономика снизится на 6%.

В интервью The Wall Street Journal Харкер сказал, что возобновление роста заболеваний коронавирусной инфекцией добавляет неопределенности прогнозам восстановления экономики США.

Харкер не поддерживает повышение процентных ставок до тех пор, пока темпы роста потребительских цен в США не достигнут целевого уровня в 2%. Он является голосующим членом Комитета по открытым рынкам ФРС в этом году.

Опубликованные в среду статданные указали на превзошедший прогнозы рост импортных цен в США в июне. Импортные цены увеличились на 1,4% в помесячном выражении после повышения на 0,8% в мае. Зафиксированный в июне рост был самым существенным с марта 2012 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 1%, согласно Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле увеличился впервые с начала пандемии коронавируса в марте. Индикатор достиг 17,2 пункта по сравнению с минус 0,2 в июне. Значение стало максимальным с ноября 2018 года. Экономисты в среднем ожидали значения на уровне 8,9 пункта, свидетельствуют данные Econoday.

Объем промышленного производства в США в июне вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного увеличения - на 4,1-4,3%, свидетельствуют данные Trading Economics и MarketWatch.

Акции Moderna по итогам торгов в среду подорожали на 6,9%.

Цена акций Goldman Sachs Group Inc. выросла на 1,4%. Банк во втором квартале увеличил чистую прибыль значительно лучше прогнозов благодаря сильному росту выручки инвестиционно-банковского и торгового подразделений. Его акции дорожают на 2,3%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили 0,7%. Производитель iPhone выиграл первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии.

Европейский суд в среду отменил решение Европейской комиссии, принятое в августе 2016 года, о взыскании с Apple 13 млрд евро неоправданных налоговых льгот в пользу Ирландии за период с 2003 года по 2014 год, говорится в решении судебной инстанции. В нем говорится, что ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено "экономическое преимущество".

Акции J.C. Penney Co., в мае объявившей о банкротстве, выросли примерно на 2%. Владелец сети универмагов объявил о реструктуризации, включающей закрытие 152 магазинов и сокращение около 1 тыс. сотрудников.

Цена бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. уменьшилась на 1,4%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое, при этом результат оказался лучше ожиданий аналитиков, в то время как выручка не оправдала прогнозы.

Котировки акций AutoNation (SPB: AN) Inc выросли на 1,4%. Крупнейшая в США сеть дилерских центров сообщила, что ее бывший главный исполнительный директор Шерил Миллер не вернется в компанию после трехмесячного отпуска по болезни.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 227,51 пункта (0,85%) - до 26870,10 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 29,04 пункта (0,91%) и составил 3226,56 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 61,91 пункта (0,59%) - до 10550,49 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают последние экономические данные из Китая.

Китайский ВВП вырос на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). В первом квартале 2020 года китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП во втором квартале на 2,5%. Респонденты Bloomberg прогнозировали рост на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,6%.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%. Это максимальный в истории подъем ВВП в поквартальном выражении. В январе-марте экономика КНР упала на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом, снижение ВВП было также зафиксировано впервые.

Объем промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае, сообщило ГСУ.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg и The Wall Street Journal. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 4,7%. Рост промпроизводства зафиксирован третий месяц подряд и стал максимальным с декабря 2019 года.

В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение розничных продаж отмечается шестой месяц подряд.

Безработица в Китае в июне опустилась до 5,7% с 5,9% месяцем ранее. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июне сократились на 3,1% - до 28,16 трлн юаней.

Статистика, опубликованная в Китае в четверг, указывает на неравномерность экономического восстановления в стране после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Хотя китайская экономика вернулась к росту, продолжившееся сокращение розничных продаж свидетельствует о том, что доверие потребителей остается неустойчивым.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 2,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%.

В лидерах падения в Гонконге оказались акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd., которые рухнули на 7,7%. Цена бумаг оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. упала на 4%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели на 3,8%, страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) - на 3,3%.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,8%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group опустились на 1,5%, акции Z Holdings Corp. подешевели на 4,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,8%.

Центральный банк Южной Кореи по итогам заседания в четверг оставил базовую процентную ставку на рекордном минимуме 0,5%, как и ожидало большинство экономистов.

Руководство ЦБ отметило, что экономический рост в стране остается вялым на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, подтвердив свою приверженность аккомодационной денежно-кредитной политике.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,3%, бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%.

Уровень безработицы в Австралии скорректированный с учетом сезонности подскочил в июне до 7,4% по сравнению с 7,1% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS).

Это максимальный показатель с ноября 1998 года.

Тем не менее он совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста более чем на 2% накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК в четверг составляет $43,51 за баррель, что на $0,28 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,89 (2,2%), до $43,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,34 (0,83%) - до $40,86 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (2,26%), до $41,2 за баррель.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки о сокращении добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp. По их мнению, цены, вероятно, продолжат получать поддержку в ближайшей перспективе.

"Полное соблюдение обязательств играет более критически важное значение, чем когда-либо, учитывая риск второй волны коронавируса", - отмечают они.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.