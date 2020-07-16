Доллар/рубль на открытии торгов четверга предпримет попытку подъема выше 71 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на открытии торгов четверга предпримет попытку подъема выше 71 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга ожидаем некоторого давления на рубль, чему поспособствуют коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран. В результате на открытии пара доллар/рубль предпримет попытку подъема выше 71 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, американская валюта может продолжить рост. Однако в рамках сессии маловероятным выглядит ее выход из нижней половины диапазона 70-75 рублей", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.