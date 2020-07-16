Вероятно преобладание продаж в российских акциях в четверг утром - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, на открытии торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что приведет к сохранению индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2700-2750 пунктов.

"При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе дня рынок может сделать существенный шаг в середину данного коридора. Отметим, что в четверг последний день с дивидендами торгуются акции "Сургутнефтегаза". Из корпоративных событий также выделим публикацию операционных результатов "АЛРОСА", "Детского Мира" и X5 за второй квартал и шесть месяцев", - указывает в комментарии банка Б. Зварич.