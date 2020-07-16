Вероятность проверки на прочность уровня 72 руб./$1 не исключена - "Открытие Брокер"

Вероятность, что рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 руб./$1, не исключена, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Динамика рубля к доллару по-прежнему схожа с эффектом "сжимающейся пружины", как, собственно говоря, и в котировках фьючерсов на Brent. Тему санкций против РФ прокомментировали на самом высоком уровне. Поскольку в США близятся президентские выборы, риторика в отношении России может стать более жесткой, что способно расстроить инвесторов в российский госдолг, заявил накануне замминистра финансов Тимур Максимов. При этом он подчеркнул, что пока нет оснований ожидать новых санкций, - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. - В целом мы сохраняем конструктивный взгляд на рубль, но краткосрочно, поскольку выход из узкого коридора будет сопровождаться всплеском волатильности. Не исключаем того, что рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 за доллар".