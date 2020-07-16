Первую половину торгов четверга рынок акций проведет в "красной зоне" - "Алор Брокер"

Первую половину торгов четверга рынок акций проведет в "красной зоне", снижение на открытии составит примерно полпроцента, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в среду выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже "Газпром", снизившийся всего на 5,9% на дивидендном "гэпе", при том, что дивидендная доходность составила 7,8%.

После роста американских индексов в среду на 0,9%, фьючерсы на них с утра четверга снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы примерно таким же снижением", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.