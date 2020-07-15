Рост рынка акций РФ вслед за миром был нивелирован падением "Газпрома" из-за отсечки дивидендов

Москва. 15 июля. Рост рынка акций РФ в среду вслед за мировыми площадками на новостях о положительных результатах ранней стадии исследования американской компанией Moderna вакцины от коронавируса, а также о согласовании странами ОПЕК+ ослабления ограничений по добыче нефти с августа, был нивелирован падением бумаг "Газпрома" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год, а также просевшими акциями "РусГидро" и "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2747,91 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1219,26 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар подрос до 71,0 рубля (+0,14 рубля).

К позитивным для рынка новостям можно отнести заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации. Он также отметил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, что последние сутки в стране прирост заболеваемости минимальный и не превышает 1%.

Вице-премьер, глава оперативного штаба по COVID-19 Татьяна Голикова заявила в среду, что правительство РФ ждет отчета о переговорах авиавластей по возобновлению полетов за рубеж "в самое ближайшее время".

Выросли в среду акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%).

Акции "Газпрома" подешевели до 181,82 рубля (-6,5%, дивиденды за 2019 год - 15,24 рубля на акцию), объем торгов бумагами концерна превысил 13,06 млрд рублей.

Также просели акции "РусГидро" (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%).

В среду также без дивидендов торговались выросшие акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%, до 13,206 тыс. рублей; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 249,99 рубля) и бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%, до 17,95 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,13 рубля на акцию).

Продажи группы НЛМК (MOEX: NLMK) (+1%) упали во II квартале на 3% к I кварталу, год к году - выросли на 2%, до 4,4 млн тонн. НЛМК во II квартале нарастил экспортные продажи на 51% к I кварталу, год к году - на 71%, до 2 млн тонн.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, еще накануне рынки капитала находились под давлением на фоне эскалации геополитической напряженности и усиления экономических рисков в связи с рекордно высоким приростом инфицированных COVID-19. Однако к середине недели настроения улучшились - инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против COVID-19 компании Moderna. Цены на нефть подросли на статистике о сокращении запасов сырья в США.

Кроме того, в последние дни риск антироссийских санкций несколько смягчился, так как Конгресс и американские СМИ отказались от обвинений России в сговоре с афганскими террористами, что также можно отнести к позитивным факторам, считает аналитик.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, утром произошел ожидаемый "гэп" вниз по акциям "Газпрома" после дивидендной отсечки, но при этом глобальные рынки акций в целом показывали сильную динамику на фоне ослабления индекса доллара США (DXY).

Российский рынок акции ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек, после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля.

Саудовская Аравия отказалась наращивать добычу нефти в августе. Картель ОПЕК отметил признаки достижения баланса рынка. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота", начиная с третьего квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года, отмечает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Константина Карпова, днем рынку акций удалось восстановить утренние потери на фоне роста мировых площадок благодаря новостям об успешном испытании вакцины компанией Moderna. Но покупателям не дает расслабиться эскалация торговых отношений США и Китая. Ранее Китай ввел санкции в отношении оборонной компании США Lockheed Martin, в среду представитель китайского МИДа угрожал Вашингтону введением санкций против конкретных физлиц из-за вмешательства во внутренние дела КНР.

В лидерах роста вновь оказались акции "Южуралникеля". Значимых корпоративных новостей, которые могли бы послужить драйвером переоценки, замечено не было. Возможно, это как-то связанно с расшивкой долгов материнскому "Мечелу". Нефть выросла, поскольку инвесторы переценили влияние потенциального увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. В тоже время слабее рынка в среду выглядели акции финансового сектора и электроэнергетики. В целом складывается ощущение, что на рынке присутствуют одновременно стратегии ухода от риска, и наоборот, спрос на рисковые инструменты. Возможно, резиденты и иностранные инвесторы демонстрируют разные модели поведения. Для индекса МосБиржи сопротивлением осталась отметка 2750 пунктов, а долгосрочная трендовая линия сопротивления находится на 2800 пунктах, считает Карпов.

Аналитики Нордеа банка также полагают, что аппетит к риску поддержали сообщения об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса, о чем сообщила американская биотехнологическая компания Moderna. И хотя такие сообщения стоит воспринимать весьма скептично, чем больше позитивных новостей будет появляться на эту тему, тем меньше рынки будут беспокоиться по поводу распространения коронавируса по всему миру.

Ожидаемое увеличение добычи сырья странами ОПЕК+ на 2 млн б/с в августе не должно оказать негативного влияния на котировки. В качестве риск-факторов, которые могут оказать краткосрочное давление на рубль, стоит отметить новые негативные сообщения по торговым отношениям между США и Китаем, а также ожидаемые данные по розничным продажам в США за июнь. В условиях вспышки эпидемии коронавируса в ряде штатов восстановление розничных продаж в США могло замедлиться, полагают эксперты Нордеа банка.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений) на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем, но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,8-2%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Тем временем, вышедшая в среду статистика в США показала рост промпроизводства в июне на 5,4% при прогнозах роста на 4,3%.

Нефть растет на новостях от министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и данных Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Члены JMMC в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн б/с с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак, считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Как заявил в среду министр энергетики РФ Новак, максимальные трудности, связанные со спросом на нефть, уже позади, запуск второго этапа сделки ОПЕК+ с незначительным уменьшением действующих сокращений добычи нефти соответствует рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности.

Министр энергетики Саудовской Аравии в начале заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) заявил, что спрос на нефть в мире улучшается, но расслабляться еще рано. Он также отметил, что в июне страны ОПЕК+ исполнили сделку на 107%.

Страны, не выполнявшие свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, компенсируют "недосдачу" в августе-сентябре в объеме 842 тыс. б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на решение JMMC. Ирак компенсирует порядка 700 тыс. б/с - 70 тыс. б/с в июле и по 314 тыс. б/с в августе и сентябре.

По расчетам "Интерфакса", "недосдача" со стороны стран ОПЕК составляет около 1,3 млн б/с.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 7,493 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей, также сильнее прогнозов снизились резервы бензина.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,3 за баррель (+0,9% и +0,4% во вторник), августовская цена WTI - $40,66 за баррель (+0,9% и +0,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+40,4%), обновившие в очередной раз свои максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+39,9%, до 12,7 тыс. рублей), также выросли бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+24%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+18,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+15,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,2%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+9,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,877 млрд рублей (из них 9,947 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).