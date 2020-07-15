Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к повышению стоимости долговых бумаг большинства emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника, составив 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (без изменения к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries также не изменилась за день, составив 102,46% от номинала (доходность - 0,155% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 176 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 40 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,82% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,235% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 28 базисных пунктов, поднявшись до 137,64% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,205% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 115% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,02% годовых), а самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 111,33% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,215% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 56 базисных пунктов, подорожав до 135,63% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 3,255% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 26 базисных пунктов, до 112,33% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 2,315% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали плавный ценовой рост на фоне повышения котировок евробондов практически всех emerging markets, вызванного общемировым увеличением "аппетита к риску". В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 2,49% годовых. Активизацию покупателей на мировых рынках капитала вызвали позитивные сообщения относительно разработки вакцины от коронавируса COVID-19. Кроме того, свою позитивную роль для отечественных долговых бумаг сыграли растущие цены на нефть на информации о том, что участники ОПЕК+, не выполнившие в мае-июне ограничения в рамках утвержденных квот по добыче нефти, должны будут компенсировать свои "недовыполненные" обязательства в августе-сентябре, что потенциально снизит объем предложения нефти в ближайшие два месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Страны, не выполнявшие свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, компенсируют "недосдачу" в августе-сентябре в объеме 842 тыс. б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на решение мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Ирак компенсирует порядка 700 тыс. б/с - 70 тыс. б/с в июле и по 314 тыс. б/с в августе и сентябре. По расчетам "Интерфакса", "недосдача" со стороны стран ОПЕК составляет около 1,3 млн б/с.