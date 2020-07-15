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Главная / Мнения аналитиков / ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции ЛСР
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15 июля 2020 года 18:50
ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции ЛСР
ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции ЛСР и устанавливает целевую цену на уровне 946,2 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Евсина. "Хотя отрасль строительства в значительной степени пострадала от эпидемии коронавируса, мы ожидаем, что государственные меры поддержки отрасли способны поддержать котировки девелоперских компаний, - отмечает эксперт ИК. - Программа льготной ипотеки, на наш взгляд, должна нивелировать снижение спроса, вызванное падением доходов населения, и приостановление строительства в апреле 2020 г. Мы ожидаем, что ЛСР не откажется от выплаты дивидендов в 2021 г. и будет придерживаться стратегии по выплате дивидендов в размере 78 руб. на акцию, обеспечив дивидендную доходность в 10,8%". Для оценки справедливой стоимости акций ЛСР аналитики ИК "Велес Капитал" использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 13,5%, исходя из плана продаж менеджмента на фоне отсутствия роста стоимости квартир в 2020 г. "Мы устанавливаем целевую цену на уровне 946,2 руб. с рекомендацией "Покупать"", - заключает Игорь Евсин.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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