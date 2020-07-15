Доллар США атакует ключевой уровень поддержки - Saxo Bank

Доллар США устремился вниз. Впереди идет важнейшая пара EUR/USD, которая перед завтрашним заседанием ЕЦБ и еще более важным саммитом Евросовета в пятницу-субботу вошла в разворотную зону сопротивления, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Есть ли угроза провала USD вниз в широком спектре? По мнению эксперта, ответ должен прийти в начале следующей недели.

"Последние два дня показали, что доллар США стал значительно меньше тактически зависеть от колебаний риск-аппетита, - считает Д. Харди. - Это вселяет некоторую надежду, хотя по-прежнему трудно отделить ослабление доллара от надежд на рефляцию и восстановление мирового экономического роста: чем слабее USD, тем лучше перспективы. Тех, кто торгует на повышение EUR/USD, должен обнадеживать устойчивый спрос на эту пару в пару последних волатильных сессий. То же относится и к повышению в паре AUD/USD, которая в этот же период мало реагировала на скачки фондового рынка".

По мнению эксперта, американский доллар сейчас давит на разворотные уровни поддержки. Важнейшая пара EUR/USD в среду утром торговалась значительно выше 1,1400, хотя в ближайшие дни имеются важные событийные риски. "Впрочем, мы не думаем, что эти события обязательно привезут к прорыву барьеров вверх. Стоит взглянуть на остальные пары с USD, чтобы подтвердить тенденцию; неплохо было бы увидеть закрытие в AUDUSD выше 0,7050", - отмечает Д. Харди.

Главная причина ослабления доллара, на взгляд аналитика Saxo Bank, - это перспектива мощного расширения баланса ФРС: "да, в последние недели оно прекратилось: ФРС остановила такие чрезвычайные меры, как валютные свопы, но давление продолжающейся скупки активов неизбежно заставит их возобновить. Мало того, бюджетные траты в США могут взлететь гораздо больше, чем в других странах, по двум причинам: во-первых, предвыборный год, а во-вторых, неудача в борьбе с эпидемией COVID-19".

Министерство финансов США накопило денег более чем на 1,6 трлн долл., и можно предположить, что Мнучин и компания постараются максимально использовать их в преддверии выборов 3 ноября, считает Джон Харди. Таким образом, они создадут потоп долларовой ликвидности и, вероятно, запустят сценарий "ужасных реальных доходностей" для доллара, если цены на сырье продолжат расти.

"Тем временем Федрезерв всё больше тревожится о состоянии американской экономики, - ууказывает эксперт банка. - Вчера член совета управляющих Лейл Брейнард мрачно выразилась о "густом тумане неопределенности" вокруг экономики страны и о потребности в новом смягчении: "вероятно, будет уместно перейти от стабилизационной монетарной политики к аккомодационной". Инструменты, которые она затем упомянула в своем выступлении - это "опережающая индикация" и контроль кривой доходности - довольно неэффективны, разве что второй, как вспомогательное средство для помощи Минфину в размещении его гигантской эмиссии и для предотвращения взлета доходностей "трежерис" из-за бюджетной расточительности".