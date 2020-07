Рубль днем развернулся вниз к доллару и ускорил снижение к евро, не особо реагируя на внешний позитив

Москва. 15 июля. Доллар после небольшого снижения на старте торгов развернулся вверх и немного повышается, евро ускорил рост на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, не особо реагируя на внешний позитив в условиях спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов в целях репатриации дивидендов российских компаний.

Курс доллара США составил 70,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,09 руб./EUR1, подорожав на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,54 копейки - до 75,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июля на 32,77 копейки, до 70,7998 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,62 копейки, до 80,8392 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, не реагируя на позитивный внешний фон в условиях спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов в целях репатриации дивидендов российских компаний. 14 июля компания "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила выплату дивидендов за 2019 год, сумма выплат составила 191,5 млрд рублей, ожидаются выплаты "Газпрома" (MOEX: GAZP), АФК "Система" (MOEX: AFKS) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL).

Заметная разница в темпах роста доллара и евро в паре с рублем объясняется активным ростом евро на глобальном рынке Forex к большинству мировых валют, в том числе к доллару, благодаря общемировому спросу на риск после сообщений о положительных результатах ранней стадии исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской Moderna. Пара "евро-доллар" выросла до максимумов с начала марта, $1,1449.

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA), смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Тем временем, США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, почти 140 тыс. заболевших скончались.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард назвал пандемию коронавируса "более устойчивой" угрозой для экономики США, чем ранее предполагалось. В то же время он заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и значительного снижения уровня безработицы в ближайшие полгода. "Если те, кто определяет себя как "временно уволенные", просто вернутся на работу в ближайшие шесть месяцев, и больше ничего не изменится, официальный уровень безработицы упадет до 4,5%", - сказал он.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, в свою очередь, предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что "мы находимся в кризисе, который одновременно крайне тяжелый и долговременный".

Участники рынка продолжают находиться в ожидании развития событий относительно вновь усилившихся противоречий между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Кроме того, на текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после роста накануне. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в среду увеличилась на 1,24% - до $43,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,59% - до $40,93 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

"В центре внимания нефтяного рынка заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Мы по-прежнему считаем, что ожидаемое увеличение добычи сырья странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в день в августе не должно оказать негативного влияния на котировки. Как следствие, ситуация на нефтяном рынке не ограничивает возможности рубля. В паре с евро рубль торгуется на более слабых отметках выше 81 руб./EUR1. Устойчивое укрепление евро на валютном рынке с начала недели происходит в условиях ожиданий пятничного саммита ЕС. Сегодня рубль попытается остаться в диапазоне 70,7-71,3 в паре с долларом, в паре с евро возможности рубля по-прежнему будут ограничены. В качестве риск-факторов, которые могут оказать краткосрочное давление на рубль, стоит отметить новые негативные сообщения по торговым отношениям между США и Китаем, а также завтрашние данные по розничным продажам в США за июнь. В условиях вспышки эпидемии коронавируса в целом ряде штатов восстановление розничных продаж в США могло замедлиться. Сегодняшние аукционы ОФЗ с совокупным лимитом размещения в 100 млрд рублей вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Уже в ближайшее время оптимизм покупателей единой европейской валюты может сойти на нет после итогов очередного заседания ЕЦБ (16 июля). В целом от европейского регулятора не ожидают сюрпризов и изменений в текущей политике, однако комментарии ЕЦБ в отношении темпов восстановления европейской экономики могут в очередной раз охладить пыл инвесторов. В паре с долларом рублю способствует рост цены на нефть. В данном контексте важное значение будут играть итоги сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и данные по запасам и добыче нефти в США (рынок ждет снижения запасов более чем на 2 млн баррелей, тогда как институт API прогнозирует гораздо более существенное снижение - на 8,3 млн баррелей). В целом большинство валют на рынках EM торгуется в среду в плюсе, что, впрочем, является результатом ослабления доллара к корзине основных валют, но не отражает улучшение аппетита к риску, так как глобальная обстановка сохраняется неоднозначной под влиянием очередного витка напряженности в отношениях США и Китая, а также ускорения темпов распространения пандемии в отдельных штатах США и странах Латинской Америки", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 13 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 10 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей, 8 июля - 5,6 млрд рублей. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту по 10,3 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 37,7 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка опустились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,48% и 4,54% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,81% и 4,83% годовых соответственно.