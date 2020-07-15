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Главная / Мнения аналитиков / BCS GM повысил прогноз индекса РТС на середину 2021г до 1670 пунктов, рекомендация "покупать" до 1390 пунктов
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15 июля 2020 года 14:35
BCS GM повысил прогноз индекса РТС на середину 2021г до 1670 пунктов, рекомендация "покупать" до 1390 пунктов
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогноз индекса РТС на середину 2021 года до 1670 пунктов, рекомендация "покупать" до 1390 пунктов, далее "держать", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. "После серии повышения фундаментальных целевых цен и рекомендаций по наиболее ликвидным голубым фишкам на российском рынке акций новый прогноз по индексу РТС составляет 1670 пунктов (с дивидендами). В результате потенциал роста составляет 37%, что предполагает рекомендацию "покупать" по основному российскому индексу рынка акций. Индекс РТС должен вырасти на 14% с текущего уровня до зоны рекомендации "держать" - 1390 пунктов (также с дивидендами)", - пишет стратег. Между тем в обзоре отмечается, что основная часть потенциала роста обеспечивается всего четырьмя акциями. "Наш позитивный взгляд на "Газпром" (MOEX: GAZP) и потенциал роста бумаги составляет 25% от всего потенциала роста рынков, а если добавить позитивный взгляд и рекомендации по "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH), Сбербанку (MOEX: SBER) и "Татнефти" (MOEX: TATN), то они в совокупности дают 2/3 потенциала всего роста. Таким образом, наш в целом позитивный взгляд на рынок обеспечен по большей части этими четырьмя бумагами, и изменения внутри компаний могут серьезно повлиять на общий взгляд", - говорится в нем.
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