Рубль в III квартале может укрепиться до 65 руб./$1 - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка не исключают укрепления рубля в III квартале до 65 руб./$1, говорится в обзоре банка.

"Вывод из статистики по платежному балансу России за 2К20 выглядит позитивным с точки зрения перспектив курса рубля, - отмечают эксперты банка. - Умеренное снижение импорта товаров во 2К20, хотя и говорит об ограниченных возможностях импортозамещения, означает меньшие риски восстановления импорта в ближайшие месяцы. Существенное снижение импорта услуг на 60% г/г, вероятно, сменится ростом по мере открытия границ, но динамика импорта товаров – более весомый фактор воздействия на курс, чем динамика импорта услуг. Мы ожидаем, что профицит счета текущих операций сохранится у около нулевого уровня в 3К20. В то же время главным фактором поддержки курсу рубля будет счет капитал".

В пользу этого сценария аналитики Альфа-капитала приводят ряд факторов: "Во-первых, дивидендные выплаты, как ожидается, будут меньше, чем годом ранее, что говорит о снижении рисков давления на курс рубля. Во-вторых, Минфин через ЦБ РФ продолжает продавать валюту на рынке – в июле, как ожидается, будет продано примерно $1,5 млрд, и мы ожидаем, что продажи продолжатся, по крайне мере, в августе-сентябре. Наконец, большая возможность притока капитала связана с ростом размещений на российском долговом рынке – рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно в случае улучшения отношения международных инвесторов к развивающимся рынкам в целом".

Эксперты банка придерживаются мнения, что существуют возможности для некоторого укрепления курса рубля в 3К20 – потенциально до уровня 65 руб./$. "При этом, мы подтверждаем наш ориентир по курсу рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец года, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 г., и текущее беспокойство рынка по поводу санкционных рисков является первой ласточкой того, что эта тема может опять вернуться на рынок", - заключают аналитики Альфа-банка.