Вероятен отскок акций компаний циклических секторов, в частности, сырьевых экспортеров - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка не исключают роста рынка акций РФ в течение среды на волне оптимизма на мировых рынках - инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против Covid-19 компании Moderna, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе; курс рубля укрепляется. "Мы ожидаем, что в среду на рынке будет наблюдаться отскок акций компаний циклических секторов, в частности, сырьевых экспортеров", - пишут специалисты Альфа-банка.