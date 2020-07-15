Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии.

В среду бумаги в плюсе более чем на 3%. Компания является естественным бенефициаром запрета на 5G-оборудование от Huawei. Именно Ericsson станет главным поставщиком комплектов для сетей в Британию (наряду с Nokia, которая пока в роли догоняющей). Британия сворачивает многолетнее сотрудничество с Huawei и полностью отказывается от 5G-оборудования китайского производства, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

"Поскольку США в настоящий момент продолжают вести переговоры о запрете Huawei-стандарта с Германией, Францией и Италией, то в ближайшей перспективе шведы могут получить и эти рынки тоже. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%", - полагает специалист инвестиционной компании Валерий Емельянов.