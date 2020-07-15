Рынок акций РФ отыграл утреннюю просадку индексов из-за отсечки Газпрома, большинство "фишек" растет

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам из-за отсечки дивидендов за 2019 год в бумагах "Газпрома" с учетом расчетов "Т+2", однако откат индикаторов был быстро отыгран за счет роста остальных "фишек" и отскока акций самого концерна благодаря подъему внешних фондовых площадок и нефти на фоне неплохого старта финотчетов за 2-й квартал в США и ожиданий встречи ОПЕК+.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2738,09 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс падал к 2724 пунктам), индекс РТС - 1218,29 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 70,8 рубля (-0,07 рубля).

Акции "Газпрома" на старте торгов падали до 179,8 рубля (-7,5%, дивиденды за 2019 год - 15,24 рубля на акцию), после чего скорректировались и спустя час торгов стоили 183,57 рубля (-5,6%); объем торгов бумагами концерна превысил 4,519 млрд рублей.

Также просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

В среду также без дивидендов торгуются выросшие акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%, до 13,118 тыс. рублей; дивиденды за 2-е полугодие 2019 года - 249,99 рубля), просевшие бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%, до 17,5 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,13 рубля на акцию).

Подросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в Штатах начался сезон отчетностей за 2-й квартал: лучше прогноза вышла прибыль у JPMorgan и Citigroup, а отчет Wells Fargo разочаровал инвесторов. Однако складывается впечатление, что рынки сейчас больше склонны видеть позитив.

На внешнем оптимизме рост индекса МосБиржи утром в среду мог бы составить около 1%, однако картину поменяла отсечка в акциях "Газпрома", которые потеряли порядка 7% (это дало примерно процентный отрицательный вклад в индекс). При этом покупать акции газовой монополии на дивидендном "гэпе" не рекомендуется - провал будет закрываться очень долго, а на рынке есть много более интересных бумаг, считает эксперт.

В частности, спекулятивно можно попробовать взять акции Сбербанка. В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ожидается повышенная волатильность торгов, бенефициаром которой станет "Мосбиржа", у которой и так дела обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Под угрозой продолжают оставаться акции "нефтянки". Страны ОПЕК+ в среду объявят о квотах добычи в августе, и базовым прогнозом является увеличение производства нефти на 2 млн б/с. Однако сейчас мировая экономика наращивает потребление нефтепродуктов более медленными темпами, чем ожидалось ранее, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому снижения нефти Brent с попыткой выйти вниз из коридора $40-44 за баррель исключать нельзя.

На валютном рынке высоки среднесрочные риски девальвации рубля: поводом для его распродаж могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России. Поэтому все "короткие" позиции по паре "доллар-рубль" рекомендуем сопровождать короткими "стопами", говорит Антонов.

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, внешний фон в среду выглядит благоприятно для российских акций. Китайские акции оказались под давлением, поскольку регуляторы обеспокоены тем, что недавнее ралли было несколько чрезмерным.

Драйвером позитивных настроений на азиатских площадках стала новость, которая была опубликована уже после завершения регулярных торгов на Wall Street. В фокус участников рынка попала опубликованная в журнале New England Journal of Medicine информация о том, что вакцина, над которой работает компания Moderna, смогла вызвать возникновение антител у всех участников исследования даже на ранней стадии. В конце июля Moderna планирует начать более масштабную третью фазу тестирования среди 30 тыс. человек.

НЛМК в среду публикует производственные результаты за 2-й квартала 2020 года, Россия опубликует данные по промышленному производству в июне (прогнозируется падение на 7,2% к аналогичному месяцу годом ранее), в США также выйдут данные по промпроизводству (ожидается роста показателя на 4,8% м/м). Одним из главных событий дня будет онлайн-встреча ОПЕК+, на которой будет решаться судьба объемов производства в августе. Сейчас альянс реализует сокращение добычи на 9,6 млн б/с, а с августа сокращение добычи по плану может составить 7,7 млн б/с.

Позитивная динамика на рынке энергоносителей обусловлена новостями о сокращении экспорта нефти со стороны Ирака в августе. Эта страна будет поставлять меньшие объемы покупателям из азиатского региона, чтобы выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. По данным государственной нефтяной компании Ирака SOMO, 2 нефтеперерабатывающих завода в Азии вообще не получат нефти, еще два получат сокращенные объемы, и только 4 НПЗ получат оговоренные ранее поставки в полном объеме, отмечает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, поддержку котировкам нефти оказали оптимистичные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США - резервы за неделю упали на 8,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 2,1 млн баррелей.

Учитывая стабильное восстановление спроса, на что указывают данные API, страны ОПЕК+, скорее всего, не будут пересматривать сделку в сторону ужесточения. Во вторник в своем ежемесячном отчете аналитики ОПЕК повысили прогноз по спросу в 2020 году на 0,1 млн б/с и заявили, что в 2021 году рост спроса составит около 7 млн б/с (до 97,72 млн б/с). Ранее также был повышен прогноз по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА).

Фьючерсы на Brent удержались в рамках фигуры "восходящего треугольника", которая формировалась последний месяц и накануне оказалась под угрозой пробоя в нижнем направлении. Диапазон консолидации сужается, и назревает пробой. Направление движения на краткосрочном горизонте может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+, считает Галактионов.

В США индексы накануне выросли на 0,9-2,1%, ускорив рост ближе к концу сессии - инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup), чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%) на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем, но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Нефть делает попытки роста в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче сырья в стране; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,28 за баррель (+0,9% и +0,4% во вторник), августовская цена WTI - $40,69 за баррель (+1% и +0,5% накануне).

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США (17:30 МСК) покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие в очередной раз свои максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+32,2%, до 12,0 тыс. рублей), также выросли бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+22,1%, ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+12,5%, ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+7,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,723 млрд рублей (из них 4,53 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,247 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).