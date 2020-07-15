.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ отыграл утреннюю просадку индексов из-за отсечки Газпрома, большинство "фишек" растет
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
Темпы роста зарплат замедлились в два раза
Темпы роста заработной платы в РФ по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза, пишут "Известия" с ссылкой на исследование компании HeadHunter. Однако динамика всё равно остается положительной - 3% для линейных руководителей, ведущих и...
 
Пенсионным фондам предложат возмещать потерянный инвестдоход
Минтруд разрабатывает поправки к законам "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии", которые предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестдохода в...
 
Индустрия фитнеса может потерять до 70% клубов
Более 5 тыс. представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров подписали петицию. Еще в марте Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после...
 
15 июля 2020 года 11:45

Рынок акций РФ отыграл утреннюю просадку индексов из-за отсечки Газпрома, большинство "фишек" растет

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам из-за отсечки дивидендов за 2019 год в бумагах "Газпрома" с учетом расчетов "Т+2", однако откат индикаторов был быстро отыгран за счет роста остальных "фишек" и отскока акций самого концерна благодаря подъему внешних фондовых площадок и нефти на фоне неплохого старта финотчетов за 2-й квартал в США и ожиданий встречи ОПЕК+.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2738,09 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс падал к 2724 пунктам), индекс РТС - 1218,29 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 70,8 рубля (-0,07 рубля).

Акции "Газпрома" на старте торгов падали до 179,8 рубля (-7,5%, дивиденды за 2019 год - 15,24 рубля на акцию), после чего скорректировались и спустя час торгов стоили 183,57 рубля (-5,6%); объем торгов бумагами концерна превысил 4,519 млрд рублей.

Также просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

В среду также без дивидендов торгуются выросшие акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%, до 13,118 тыс. рублей; дивиденды за 2-е полугодие 2019 года - 249,99 рубля), просевшие бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%, до 17,5 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,13 рубля на акцию).

Подросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в Штатах начался сезон отчетностей за 2-й квартал: лучше прогноза вышла прибыль у JPMorgan и Citigroup, а отчет Wells Fargo разочаровал инвесторов. Однако складывается впечатление, что рынки сейчас больше склонны видеть позитив.

На внешнем оптимизме рост индекса МосБиржи утром в среду мог бы составить около 1%, однако картину поменяла отсечка в акциях "Газпрома", которые потеряли порядка 7% (это дало примерно процентный отрицательный вклад в индекс). При этом покупать акции газовой монополии на дивидендном "гэпе" не рекомендуется - провал будет закрываться очень долго, а на рынке есть много более интересных бумаг, считает эксперт.

В частности, спекулятивно можно попробовать взять акции Сбербанка. В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ожидается повышенная волатильность торгов, бенефициаром которой станет "Мосбиржа", у которой и так дела обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Под угрозой продолжают оставаться акции "нефтянки". Страны ОПЕК+ в среду объявят о квотах добычи в августе, и базовым прогнозом является увеличение производства нефти на 2 млн б/с. Однако сейчас мировая экономика наращивает потребление нефтепродуктов более медленными темпами, чем ожидалось ранее, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому снижения нефти Brent с попыткой выйти вниз из коридора $40-44 за баррель исключать нельзя.

На валютном рынке высоки среднесрочные риски девальвации рубля: поводом для его распродаж могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России. Поэтому все "короткие" позиции по паре "доллар-рубль" рекомендуем сопровождать короткими "стопами", говорит Антонов.

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, внешний фон в среду выглядит благоприятно для российских акций. Китайские акции оказались под давлением, поскольку регуляторы обеспокоены тем, что недавнее ралли было несколько чрезмерным.

Драйвером позитивных настроений на азиатских площадках стала новость, которая была опубликована уже после завершения регулярных торгов на Wall Street. В фокус участников рынка попала опубликованная в журнале New England Journal of Medicine информация о том, что вакцина, над которой работает компания Moderna, смогла вызвать возникновение антител у всех участников исследования даже на ранней стадии. В конце июля Moderna планирует начать более масштабную третью фазу тестирования среди 30 тыс. человек.

НЛМК в среду публикует производственные результаты за 2-й квартала 2020 года, Россия опубликует данные по промышленному производству в июне (прогнозируется падение на 7,2% к аналогичному месяцу годом ранее), в США также выйдут данные по промпроизводству (ожидается роста показателя на 4,8% м/м). Одним из главных событий дня будет онлайн-встреча ОПЕК+, на которой будет решаться судьба объемов производства в августе. Сейчас альянс реализует сокращение добычи на 9,6 млн б/с, а с августа сокращение добычи по плану может составить 7,7 млн б/с.

Позитивная динамика на рынке энергоносителей обусловлена новостями о сокращении экспорта нефти со стороны Ирака в августе. Эта страна будет поставлять меньшие объемы покупателям из азиатского региона, чтобы выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. По данным государственной нефтяной компании Ирака SOMO, 2 нефтеперерабатывающих завода в Азии вообще не получат нефти, еще два получат сокращенные объемы, и только 4 НПЗ получат оговоренные ранее поставки в полном объеме, отмечает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, поддержку котировкам нефти оказали оптимистичные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США - резервы за неделю упали на 8,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 2,1 млн баррелей.

Учитывая стабильное восстановление спроса, на что указывают данные API, страны ОПЕК+, скорее всего, не будут пересматривать сделку в сторону ужесточения. Во вторник в своем ежемесячном отчете аналитики ОПЕК повысили прогноз по спросу в 2020 году на 0,1 млн б/с и заявили, что в 2021 году рост спроса составит около 7 млн б/с (до 97,72 млн б/с). Ранее также был повышен прогноз по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА).

Фьючерсы на Brent удержались в рамках фигуры "восходящего треугольника", которая формировалась последний месяц и накануне оказалась под угрозой пробоя в нижнем направлении. Диапазон консолидации сужается, и назревает пробой. Направление движения на краткосрочном горизонте может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+, считает Галактионов.

В США индексы накануне выросли на 0,9-2,1%, ускорив рост ближе к концу сессии - инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup), чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%) на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем, но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Нефть делает попытки роста в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче сырья в стране; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,28 за баррель (+0,9% и +0,4% во вторник), августовская цена WTI - $40,69 за баррель (+1% и +0,5% накануне).

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США (17:30 МСК) покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие в очередной раз свои максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+32,2%, до 12,0 тыс. рублей), также выросли бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+22,1%, ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+12,5%, ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+7,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,723 млрд рублей (из них 4,53 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,247 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2020 года 13:20
Рубль в III квартале может укрепиться до 65 руб./$1 - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не исключают укрепления рубля в III квартале до 65 руб./$1, говорится в обзоре банка. "Вывод из статистики по платежному балансу России за 2К20 выглядит позитивным с точки зрения перспектив курса рубля, - отмечают эксперты банка. - Умеренное снижение импорта товаров во...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:58
Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии. В среду бумаги в плюсе более чем на 3%....    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:29
Вероятен отскок акций компаний циклических секторов, в частности, сырьевых экспортеров - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не исключают роста рынка акций РФ в течение среды на волне оптимизма на мировых рынках - инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против Covid-19 компании Moderna, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне данных Американского...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:04
Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам поддерживают рубль - "Нордеа банк"
Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам позволяют рублю оставаться ниже 71 в паре с американской валютой, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и комфортной ситуации на нефтяном рынке рубль торгуется ниже отметки 71 в...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:46
КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции "Газпрома"
Аналитики КИТ Финанс Брокер не рекомендуют покупать акции "Газпрома", сообщается в обзоре компании. "Торги по акциям "Газпрома" в среду открылись вниз после дивидендного гэпа, мы не рекомендуем покупать ценные бумаги компании. Во II квартале " Газпром" может получить снова убыток, но уже от...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:33
Ренессанс Капитал начал анализ ЛСР и Etalon с рейтингом "покупать" для их GDR
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon (MOEX: ETLN), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Артема Ямщикова. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, рассчитанная Ямщиковым, составляет $2,6 за штуку, GDR...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:19
Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как ожидается, в...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:00
Возможен значительный спрос на ОФЗ на аукционе Минфина в среду - Росбанк
Аналитики Росбанка считают, что на аукционах Минфина РФ в среду реально увидеть значительный спрос, так как давление со стороны предложения на бумаги с фиксированным доходом несколько снижается благодаря аукционам в сериях ОФЗ-ПК, а предстоящее заседание Банка России и мягкие комментарии...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:40
Нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные - ITI Capital
Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:28
Рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти
Москва. 15 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:23
Сложился позитивный внешний фон для аукционов Минфина РФ - Промсвязьбанк
Рост цен на нефть выше 43 долларов за баррель Brent и повышение "аппетита" к риску на глобальных рынках в связи с прогрессом в производстве вакцины от COVID-19 формируют в среду позитивный фон для аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ведомство...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:12
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой - БКС
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:57
Фондовый рынок начнет сессию среды подъемом на 1% - ИК "Атон"
налитики ИК "Атон" полагают, что отечественный фондовый рынок начнет сессию среды подъемом на 1%, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:49
Просадка акций Газпрома в среду утром может составить порядка 6-7% - ИК "Алго Капитал"
Аналитики ИК "Алго Капитал" отмечают, что в среду в акциях "Газпрома" должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв, утренняя просадка бумаг может составить порядка 6-7%, говорится в комментарии. Одним из лидеров падения среди "голубых фишек" в среду выступили бумаги "Газпрома",...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: позитивное открытие
В среду утром большинство аналитикови прогнозируют позитивный старт торгов на фондовом рынке РФ.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.