Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets

Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как ожидается, в среду состоится онлайн-конференция ключевых членов ОПЕК+, главная тема которой – возможность увеличения добычи на 2 млн барр. в сутки с августа. Некоторые источники сообщают, что будет принято положительное решение.

"Решение смягчить ограничения на добычу (с 9,7 млн барр. в сутки), введенные ранее в этом году в ответ на резкое падение спроса из -за пандемии, выглядит своевременным, - отмечают эксперты BCS GM. - Спрос восстановился с минимумов апреля: Китай импортирует 13 млн барр. в сутки, что приближается к уровню 2019 г. 14 млн барр. в сутки и заметно превышает значение июня 2019 г. 9.6 млн (хотя часть этого объема, вероятно, приходится на пополнение запасов дешевой нефтью, восстановление все равно заметное), а спрос на бензин в США – всего на 5% ниже докризисного уровня (при этом спрос на нефтепродукты – все еще на 12% ниже нормальных значений)".

Некоторые участники рынка обеспокоены возможной потерей рыночной доли в пользу других игроков (вне ОПЕК+), если картель не предпримет активные меры по возобновлению добычи, однако также наблюдаются опасения по поводу чрезмерного падения цен. "Мы же в первую очередь обеспокоены слишком быстрым и сильным восстановлением цен на нефть и считаем, что временная коррекция давно назрела, - указывают аналитики BCS GM. - Мы видим колоссальный риск навеса запасов нефти и нефтепродуктов, которые должны сократиться, чтобы цены на нефть закрепились на более высоких уровнях. Добыча ОПЕК+ находится существенно ниже мощностей, а американские сланцевые компании в какой-то момент начнут восстанавливать производство при цене на нефть значительно выше $40 за барр. Тем не менее мы уверены, что нефтяные котировки вернутся выше $50 за барр. в течение 12-18 месяцев".