Возможен значительный спрос на ОФЗ на аукционе Минфина в среду - Росбанк

Аналитики Росбанка считают, что на аукционах Минфина РФ в среду реально увидеть значительный спрос, так как давление со стороны предложения на бумаги с фиксированным доходом несколько снижается благодаря аукционам в сериях ОФЗ-ПК, а предстоящее заседание Банка России и мягкие комментарии Э.Набиуллиной могут подстегнуть спекулятивный спрос, говорится в комментарии банка.

Минфин выставил на первичные аукционы более широкий набор бумаг, нежели неделей ранее, отмечают в Росбанке. Рынку предложены две бумаги: третью неделю подряд Минфин попробует разместить ОФЗ с привязкой вознаграждения к ставке Ruonia - в этот раз серию 24021 (апр.24), а также 10-летний "бенчмарк" ОФЗ-ПД серии 26228 (апр.30). Оба размещения пройдут с лимитом в 50 млрд руб., что может говорить о том, что Министерство не планирует давать агрессивных скидок по цене с целью значительно нарастить объем, указывают специалисты.

Реакция вторичного рынка на параметры аукционов была сдержанной, как и активность инвесторов в течение торгов вторника. За день бумаги показали минимальное изменение доходности от минус 1 бп до плюс 3 бп, наибольшее давление пришлось на выпуски со сроком погашения более 9 лет.

"В целом конъюнктура свидетельствует о том, что на аукционах реально увидеть значительный спрос: давление со стороны предложения на бумаги с фиксированным доходом несколько снижается благодаря аукционам в сериях ОФЗ-ПК, а предстоящее заседание Банка России и мягкие комментарии Э.Набиуллиной могут подстегнуть спекулятивный спрос. Однако конвертация спроса в размещенный объем все еще будет стоить премии для Минфина. В рамках размещения Ruonia-флоатера мы ожидаем увидеть дисконт в цене около 0,3-0,4 пп и отсечку на уровне 98,90-99,10% от номинала. Премия по доходности в ОФЗ-ПД, по нашему мнению, будет на уровне 3-5 бп, или 5,81-5,83% годовых по отсечке, что может позволить покрыть весь предложенный на аукционе лимит", - полагают аналитики Росбанка.