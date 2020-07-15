Москва. 15 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,73-70,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,79 руб./$1 (-7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,72 руб./EUR1 (-3,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,92 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,0 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после роста накануне. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

В то же время участники рынка находятся в ожидании развития событий относительно вновь усилившихся противоречий между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая.

В нем отмечается, что подписанный президентом США "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

Тем временем, США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, причем почти 140 тыс. заболевших скончались.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард назвал пандемию коронавируса "более устойчивой" угрозой для экономики США, чем изначально предполагалось, отметив, что повсеместное ношение медицинских масок позволит избежать возможного экономического спада.

В то же время он заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и значительного снижения уровня безработицы в ближайшие полгода. "Если те, кто определяет себя как "временно уволенные", просто вернутся на работу в ближайшие шесть месяцев, и больше ничего не изменится, официальный уровень безработицы упадет до 4,5%", - сказал он.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, в свою очередь, предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что "мы находимся в кризисе, который одновременно крайне тяжелый и долговременный".

Кроме того, на текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду увеличилась на 0,51% - до $43,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,55% - до $40,51 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.