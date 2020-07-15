Сложился позитивный внешний фон для аукционов Минфина РФ - Промсвязьбанк

Рост цен на нефть выше 43 долларов за баррель Brent и повышение "аппетита" к риску на глобальных рынках в связи с прогрессом в производстве вакцины от COVID-19 формируют в среду позитивный фон для аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Ведомство предложит 4-летний флоатер ОФЗ-ПК 24021 на 50 млрд руб. и 10-летние ОФЗ-ПД 26228 на 50 млрд руб.

"Не исключаем, что размещение 10-летнего "бенчмарка" пройдет в заявленном объеме без премии ко вторичному рынку с доходностью близкой к закрытию вторника - 5,78% годовых", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.