Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой - БКС

Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent растут на 0,6% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.

"После слабого старта дня нефтяным котировкам удалось к вечеру вторника восстановить позиции и завершить сессию в небольшом плюсе, - напоминает И. Галактионов. - Не в последнюю очередь поддержку котировкам оказали оптимистичные данные по запасам нефти в США, опубликованные Американским институтом нефти (API). За неделю запасы нефти в США упали на 8,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,6 млн баррелей (прогноз -643 000), запасы дистиллятов выросли на 3 млн баррелей (прогноз +1,5 млн). Импорт нефти за неделю снизился на 779 000 баррелей в сутки (б/с). Статистика была воспринята рынком с оптимизмом и позволила закрепить позитивный результат. Официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США будут опубликованы сегодня в 17:30 мск".

По мнению аналитика "БКС Брокер", на сегодняшней сессии в фокусе внимания может оставаться встреча мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которой станет известно, какой уровень добычи планируют поддерживать нефтепроизводители с августа. По действующим условиям сделки сокращение добычи с августа должно быть смягчено с 9,6 млн б/с до 7,7 млн б/с.

"Учитывая стабильное восстановление спроса, на что указывает, в том числе, динамика запасов нефти в США, страны ОПЕК+, скорее всего, не будут пересматривать сделку в сторону ужесточения, - полагает эксперт БКС. - Во вторник в своем ежемесячном отчете аналитики ОПЕК повысили прогноз по спросу в 2020 г. (+0,1 млн б/с) и заявили, что в 2021 г. рост спроса составит около 7 млн б/с до 97,72 млн б/с. Ранее также был повышен прогноз по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА)".

Фьючерсы на Brent во вторник смогли удержаться в рамках фигуры восходящего треугольника, которая формировалась последний месяц и вчера оказалась под угрозой пробоя в нижнем направлении, подчеркивается в комментарии. На взгляд И. Галактионова, диапазон консолидации сужается, и назревает пробой. "Направление движения на краткосрочном горизонте может определяться заявлениями по итогам сегодняшней встречи ОПЕК+. Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,6% к уровням закрытия предыдущего торгового дня", - заключает аналитик "БКС Брокер".