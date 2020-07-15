Просадка акций Газпрома в среду утром может составить порядка 6-7% - ИК "Алго Капитал"

Аналитики ИК "Алго Капитал" отмечают, что в среду в акциях "Газпрома" должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв, утренняя просадка бумаг может составить порядка 6-7%, говорится в комментарии.

Одним из лидеров падения среди "голубых фишек" в среду выступили бумаги "Газпрома", констатируют специалисты. Их относительная слабость была связана с публикацией негативной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал 2020 года по МСФО.

Газовая монополия зафиксировала относящийся к акционерам убыток в размере 116,25 млрд руб. Годом ранее она получила прибыль в размере 535,9 млрд руб. В последний раз "Газпром" сообщал о квартальном убытке в 2015 году.

"Столь слабый квартальный финансовый результат стал вполне предсказуемым фактом. Поэтому во вторник мы не увидели агрессивных распродаж в акциях "Газпрома". Вместе с тем в среду в этих бумагах должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв. Их утренняя просадка может составить порядка 6-7%", - отмечает старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос.