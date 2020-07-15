Условия благоприятны для продолжения роста курса рубля к доллару - "Алор Брокер"

Если внешний фон не изменится, то пара доллар/рубль в среду может подойти ближе к отметке 70 руб./$1, для более сильного ее движения пока поводов нет, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Однако, предупреждает главный аналитик компании Алексей Антонов, среднесрочные риски снижения рубля высоки: поводом для распродаж могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России. Поэтому все короткие позиции по паре доллар/рубль специалист рекомендует сопровождать короткими "стопами".