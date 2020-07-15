Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги среды в диапазоне 2720-2740 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Несмотря на позитивное состояние внешнего фона, индекс Мосбиржи в среду утром может заметно просесть в первые минуты торгов в связи с дивидендным "гэпом" в акциях "Газпрома", говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2720-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2770 пунктов. Несмотря на позитивное утреннее состояние внешнего фона, индекс Мосбиржи может заметно просесть в первые минуты торгов в связи с дивидендным "гэпом" в акциях "Газпрома". Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных фьючерсов. Они способны заметно сдвинуться на фоне предстоящей публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.