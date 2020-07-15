Рынок акций в среду утром продолжит отскок - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в среду с утра продолжит отскок, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Оптимизм в среду утром преобладает, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов: американские фьючерсы подрастают чуть менее чем на процент. Выше 43 долларов за баррель торгуется нефть.

"Так что открытие нас ждет позитивное, и рост индекса Мосбиржи мог бы составить около процента, но в среду первый день без дивидендов торгуется тяжеловесный "Газпром". Ждем открытия торгов по "Газпрому" падением процентов на 7%, что даст примерно процентный отрицательный вклад в индекс Мосбиржи. Покупать акции газовой монополии на дивидендном "гэпе" не рекомендуем - провал будет закрываться очень долго, да и на рынке есть много более интересных бумаг. В частности, спекулятивно можно попробовать взять Сбербанк. В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ждем повышенную волатильность торгов, бенефициаром которой станет "Московская биржа", у которой дела обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно. Под угрозой продолжают оставаться акции нефтянки", - указывает А. Антонов.