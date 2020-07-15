Рубль попытается подрасти в начале торгов среды - Промсвязьбанк

Рубль попытается подрасти относительно основных мировых валют в начале торгов среды, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в среду перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте окажет восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вернулся в район 43 долларов за баррель. Плюс к этому покупкам в рубле способствует динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют укрепление.

"В результате в начале сессии мы ожидаем, что рубль продолжит тенденцию вечерней части торгов вторника и продемонстрирует рост относительно основных мировых валют. Так, уже с открытия пара доллар/рубль предпримет попытку ухода ниже 70,8 рубля. При этом пока мы не видим факторов, способных вывести американскую валюту из нижней половины диапазона 70-75 рублей, в которой она консолидируется с конца июня. Пока в среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит подъем доллара выше 72,5 рубля в случае ухудшения внешней конъюнктуры на активном распространении коронавируса и росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - пишет специалист банка.