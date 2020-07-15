Утренние прогнозы: позитивное открытие

В среду утром большинство аналитикови прогнозируют позитивный старт торгов на фондовом рынке РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие нас ждет позитивное, и рост индекса Мосбиржи мог бы составить около процента, но в среду первый день без дивидендов торгуется тяжеловесный "Газпром". Ждем открытия торгов по "Газпрому" падением процентов на 7%, что даст примерно процентный отрицательный вклад в индекс Мосбиржи. Покупать акции газовой монополии на дивидендном "гэпе" не рекомендуем - провал будет закрываться очень долго, да и на рынке есть много более интересных бумаг. В частности, спекулятивно можно попробовать взять Сбербанк. В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ждем повышенную волатильность торгов, бенефициаром которой станет "Московская биржа", у которой дела обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно. Под угрозой продолжают оставаться акции нефтянки".

Промсвязьбанк: "Сегодня без учета дивидендов торгуются акции Газпрома, но некоторое улучшение сантимента на глобальных рынках при поддержке нефти позволяет рассчитывать на то, что индекс Мосбиржи сможет удержаться вблизи верхней границы диапазона 2700-2750 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2720-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2770 пунктов. Несмотря на позитивное утреннее состояние внешнего фона, индекс Мосбиржи может заметно просесть в первые минуты торгов в связи с дивидендным "гэпом" в акциях "Газпрома". Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

ИК "Фридом Финанс" (Александр Осин"): "Ожидаем повышения рынка. Ориентиры - 2710-2780 пунктов по индексу Мосбиржи".