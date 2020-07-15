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15 июля 2020 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник, ускорив рост ближе к концу сессии, инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны, чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса. Американские банки во вторник дали неофициальный старт сезону отчетности в США. В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард заявила во вторник, что американскому центробанку следует использовать масштабную покупку активов в течение длительного периода времени, чтобы способствовать развитию экономики на фоне "густого тумана неопределенности", вызванного COVID-19. Она также предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, растеряв первоначальный рост на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. В нем отмечается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая". "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 09%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

Цены на нефть в среду продолжают повышаться после роста накануне. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $43,09 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на 0,4%, до $42,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялись в цене на 0,42% - до $40,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%, до $40,29 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с. Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,604 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,177 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,1%, опустившись до 698,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-2,3%), "Роснефть-002Р-05" (-0,94%) и "РЖД-001P-16R" (-0,7%), а в лидерах роста - облигации "Металлоинвест БО-04" (+0,63%), "РЖД-001P-17R" (+0,33%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Гидромашсервис" завершило размещение 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 68,79% облигаций серии Б-1-88 на 343,933 млн рублей, а также 60,21% выпуска серии Б-1-89 на 301,025 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от номинала. Срок обращения серии Б-1-88 составляет 2 года, серии Б-1-89 - 3 года. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Райффайзенбанк завершил размещение облигаций серии БРО-01 на 250 млн рублей. Бумаги имеют один годовой купон, ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также предусмотрена выплата допдохода. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ПАО "МОЭК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Сбор заявок прошел 14 июля. Техразмещение запланировано на 22 июля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03R-Р объемом 5 млрд рублей на уровне 5,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на данный выпуск прошел 13 июля за один час. Период техразмещения выпуска - с 15 июля по 14 августа.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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