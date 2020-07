Brent - $43,08 за баррель

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник, ускорив рост ближе к концу сессии, инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны, чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 0,6%. Крупнейший банк США по размеру активов сократил чистую прибыль на 51% во втором квартале 2020 года, однако показатель превзошел ожидания рынка. Резервы JPMorgan на покрытие возможных убытков по кредитам в прошедшем квартале увеличились на $9,3 млрд относительно того же периода предшествующего года и достигли $10,5 млрд.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизилась на 4,6%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США получил чистый убыток во втором квартале впервые более чем за 10 лет на фоне увеличения резервов на потери по кредитам на $8,4 млрд и сократил выручку.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) потеряли в цене 3,9%. Чистая прибыль банка, также входящего в тройку крупнейших в США, сократилась во втором квартале 2020 года на 72,9%, но оказалась выше ожиданий аналитиков.

Американские банки во вторник дали неофициальный старт сезону отчетности в США. В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард заявила во вторник, что американскому центробанку следует использовать масштабную покупку активов в течение длительного периода времени, чтобы способствовать развитию экономики на фоне "густого тумана неопределенности", вызванного COVID-19.

Она также предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник назвал пандемию коронавируса "более устойчивой" угрозой для экономики США, чем изначально предполагалось, отметив, что повсеместное ношение медицинских масок позволит избежать возможного экономического спада.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 0,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Относительно мая текущего года они также увеличились на 0,6%, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это первый подъем за четыре месяца.

Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,6%, второго - на 0,5%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в мае индекс CPI вырос на 0,1% в годовом выражении и снизился на аналогичную величину в помесячном.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, причем почти 140 тыс. заболевших скончались.

В штате Флорида за минувшие сутки зарегистрировано более 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщают американские СМИ. На протяжении последних четырех дней в этом штате ежедневно выявляют более 10 тыс. случаев заражения. Количество летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом за сутки стало рекордным для Флориды - 132. Сложная ситуация с коронавирусом также в Калифорнии и Техасе.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Акции крупнейших технологических компаний во вторник показали динамику хуже рынка. Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Netflix Inc. (SPB: NFLX), снизилась на 0,6% и 0,1% соответственно. Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), торговавшиеся в минусе большую часть дня, подорожали на 0,6%.

Котировки акций Delta Air Lines (SPB: DAL) опустились на 2,7%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний завершила второй квартал с убытком больше ожиданий.

Бумаги Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc подскочили в цене на 8,6%. Владелец американской сети розничных магазинов мебели сообщил о положительных сопоставимых продажах в июне.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 556,79 пункта (2,13%) - до 26642,59 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд.

Standard & Poor's 500 прибавил 42,30 пункта (1,34%) и составил 3197,52 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 97,73 пункта (0,94%) - до 10488,52 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, растеряв первоначальный рост на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая.

В нем отмечается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

"Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Акции производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. подешевели в ходе торгов в Гонконге на 3,8%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 1,1%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,6%. В то же время цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на 2,8%, страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) - на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднялись на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 09%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подскочили в цене 5,7%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 2,1% и 3,5% соответственно. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+3,2%), Beach Energy (+2,1%) и Oil Search (+3,5%).

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после роста накануне.

Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $43,08 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,18 (0,4%), до $42,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,18 (0,45%) - до $40,47 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,5%), до $40,29 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

"Несмотря на преобладание ожиданий, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу, цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов - Ирака, Нигерии и Казахстана", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 мск.