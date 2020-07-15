.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $43,08 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
Темпы роста зарплат замедлились в два раза
Темпы роста заработной платы в РФ по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза, пишут "Известия" с ссылкой на исследование компании HeadHunter. Однако динамика всё равно остается положительной - 3% для линейных руководителей, ведущих и...
 
Пенсионным фондам предложат возмещать потерянный инвестдоход
Минтруд разрабатывает поправки к законам "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии", которые предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестдохода в...
 
Индустрия фитнеса может потерять до 70% клубов
Более 5 тыс. представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров подписали петицию. Еще в марте Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после...
 
15 июля 2020 года 09:34

Brent - $43,08 за баррель

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник, ускорив рост ближе к концу сессии, инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны, чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 0,6%. Крупнейший банк США по размеру активов сократил чистую прибыль на 51% во втором квартале 2020 года, однако показатель превзошел ожидания рынка. Резервы JPMorgan на покрытие возможных убытков по кредитам в прошедшем квартале увеличились на $9,3 млрд относительно того же периода предшествующего года и достигли $10,5 млрд.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизилась на 4,6%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США получил чистый убыток во втором квартале впервые более чем за 10 лет на фоне увеличения резервов на потери по кредитам на $8,4 млрд и сократил выручку.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) потеряли в цене 3,9%. Чистая прибыль банка, также входящего в тройку крупнейших в США, сократилась во втором квартале 2020 года на 72,9%, но оказалась выше ожиданий аналитиков.

Американские банки во вторник дали неофициальный старт сезону отчетности в США. В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард заявила во вторник, что американскому центробанку следует использовать масштабную покупку активов в течение длительного периода времени, чтобы способствовать развитию экономики на фоне "густого тумана неопределенности", вызванного COVID-19.

Она также предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник назвал пандемию коронавируса "более устойчивой" угрозой для экономики США, чем изначально предполагалось, отметив, что повсеместное ношение медицинских масок позволит избежать возможного экономического спада.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 0,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Относительно мая текущего года они также увеличились на 0,6%, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это первый подъем за четыре месяца.

Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,6%, второго - на 0,5%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в мае индекс CPI вырос на 0,1% в годовом выражении и снизился на аналогичную величину в помесячном.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, причем почти 140 тыс. заболевших скончались.

В штате Флорида за минувшие сутки зарегистрировано более 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщают американские СМИ. На протяжении последних четырех дней в этом штате ежедневно выявляют более 10 тыс. случаев заражения. Количество летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом за сутки стало рекордным для Флориды - 132. Сложная ситуация с коронавирусом также в Калифорнии и Техасе.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Акции крупнейших технологических компаний во вторник показали динамику хуже рынка. Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Netflix Inc. (SPB: NFLX), снизилась на 0,6% и 0,1% соответственно. Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), торговавшиеся в минусе большую часть дня, подорожали на 0,6%.

Котировки акций Delta Air Lines (SPB: DAL) опустились на 2,7%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний завершила второй квартал с убытком больше ожиданий.

Бумаги Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc подскочили в цене на 8,6%. Владелец американской сети розничных магазинов мебели сообщил о положительных сопоставимых продажах в июне.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 556,79 пункта (2,13%) - до 26642,59 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд.

Standard & Poor's 500 прибавил 42,30 пункта (1,34%) и составил 3197,52 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 97,73 пункта (0,94%) - до 10488,52 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, растеряв первоначальный рост на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая.

В нем отмечается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

"Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Акции производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. подешевели в ходе торгов в Гонконге на 3,8%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 1,1%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,6%. В то же время цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на 2,8%, страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) - на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднялись на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 09%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подскочили в цене 5,7%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 2,1% и 3,5% соответственно. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+3,2%), Beach Energy (+2,1%) и Oil Search (+3,5%).

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после роста накануне.

Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $43,08 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на $0,18 (0,4%), до $42,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,18 (0,45%) - до $40,47 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,5%), до $40,29 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

"Несмотря на преобладание ожиданий, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу, цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов - Ирака, Нигерии и Казахстана", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2020 года 13:20
Рубль в III квартале может укрепиться до 65 руб./$1 - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не исключают укрепления рубля в III квартале до 65 руб./$1, говорится в обзоре банка. "Вывод из статистики по платежному балансу России за 2К20 выглядит позитивным с точки зрения перспектив курса рубля, - отмечают эксперты банка. - Умеренное снижение импорта товаров во...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:58
Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии. В среду бумаги в плюсе более чем на 3%....    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:29
Вероятен отскок акций компаний циклических секторов, в частности, сырьевых экспортеров - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не исключают роста рынка акций РФ в течение среды на волне оптимизма на мировых рынках - инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против Covid-19 компании Moderna, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне данных Американского...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:04
Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам поддерживают рубль - "Нордеа банк"
Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам позволяют рублю оставаться ниже 71 в паре с американской валютой, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и комфортной ситуации на нефтяном рынке рубль торгуется ниже отметки 71 в...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:46
КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции "Газпрома"
Аналитики КИТ Финанс Брокер не рекомендуют покупать акции "Газпрома", сообщается в обзоре компании. "Торги по акциям "Газпрома" в среду открылись вниз после дивидендного гэпа, мы не рекомендуем покупать ценные бумаги компании. Во II квартале " Газпром" может получить снова убыток, но уже от...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:45
Рынок акций РФ отыграл утреннюю просадку индексов из-за отсечки Газпрома, большинство "фишек" растет
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам из-за отсечки дивидендов за 2019 год в бумагах "Газпрома" с учетом расчетов "Т+2", однако откат индикаторов был быстро отыгран за счет роста остальных "фишек" и отскока акций самого концерна благодаря подъему внешних фондовых площадок и нефти на фоне неплохого старта финотчетов за 2-й квартал в США и ожиданий встречи ОПЕК+.    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:33
Ренессанс Капитал начал анализ ЛСР и Etalon с рейтингом "покупать" для их GDR
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon (MOEX: ETLN), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Артема Ямщикова. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, рассчитанная Ямщиковым, составляет $2,6 за штуку, GDR...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:19
Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как ожидается, в...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:00
Возможен значительный спрос на ОФЗ на аукционе Минфина в среду - Росбанк
Аналитики Росбанка считают, что на аукционах Минфина РФ в среду реально увидеть значительный спрос, так как давление со стороны предложения на бумаги с фиксированным доходом несколько снижается благодаря аукционам в сериях ОФЗ-ПК, а предстоящее заседание Банка России и мягкие комментарии...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:40
Нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные - ITI Capital
Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:28
Рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти
Москва. 15 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:23
Сложился позитивный внешний фон для аукционов Минфина РФ - Промсвязьбанк
Рост цен на нефть выше 43 долларов за баррель Brent и повышение "аппетита" к риску на глобальных рынках в связи с прогрессом в производстве вакцины от COVID-19 формируют в среду позитивный фон для аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ведомство...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:12
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой - БКС
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:57
Фондовый рынок начнет сессию среды подъемом на 1% - ИК "Атон"
налитики ИК "Атон" полагают, что отечественный фондовый рынок начнет сессию среды подъемом на 1%, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:49
Просадка акций Газпрома в среду утром может составить порядка 6-7% - ИК "Алго Капитал"
Аналитики ИК "Алго Капитал" отмечают, что в среду в акциях "Газпрома" должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв, утренняя просадка бумаг может составить порядка 6-7%, говорится в комментарии. Одним из лидеров падения среди "голубых фишек" в среду выступили бумаги "Газпрома",...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.