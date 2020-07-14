Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро в условиях уменьшения спроса на риск

Москва. 14 июля. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 71,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,06 руб./EUR1, подорожав на 55,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,03 копейки - до 75,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения спроса на рисковые активы. Участники рынка отыгрывают ухудшение информационного фона, в том числе связанного с темпами распространения эпидемии COVID-19 и обострением американо-китайских отношений. Более заметный рост евро связан с заметным укреплением европейской валюты, в том числе к доллару, на глобальном рынке.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит. Ранее он отмечал, что, несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывается 13 млн 70 тыс. 590 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 160 тыс. 262 против 225 тыс. 919 днем ранее, излечились 7,2 млн человек.

Первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира занимают США. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,48 млн случаев заражения, причем свыше 138 тыс. заболевших скончались. Накануне в США за сутки выявили 56,1 тыс. случаев заболевания.

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил во вторник, что власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего пандемия COVID-19 продолжает распространяться по стране. "Мы не закрылись полностью, и вот почему (количество случаев - ИФ) у нас идет вверх", - приводят его слова западные СМИ.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в понедельник, что рост новых случаев заражения коронавирусом в США замедляет восстановление экономики страны. "Мы надеялись на двузначный рост экономики в третьем и четвертом квартале, и я думаю, что мы наблюдали его до второй недели июня, - передает его слова Dow Jones. - Я думаю, что рост замедляется".

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению со всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило накануне министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года. Он обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 гражданам.

Обеспокоенность трейдеров вызывает и рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В заявлении Госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорилось, что США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

Посольство КНР в США, в свою очередь, заявило, что США провоцируют нагнетание напряженности в районе Южно-Китайского моря, искажая объективные факты и игнорируя усилия Китая и других стран региона по поддержанию мира и стабильности.

Кроме того, власти КНР сообщили о намерении ввести санкции против оборонной компании США Lockheed Martin после того, как ранее в июле Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню партии военного оборудования на сумму около $620 млн.

"Китай решительно возражает против продажи оружия США Тайваню... Китай решил принять меры для защиты национальных интересов. Мы применим санкции против основного участника этой оружейной сделки - Lockheed Martin", - процитировало агентство Bloomberg слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, лето в разгаре, поэтому волатильность на мировых площадках невысокая. "Тем не менее, напряженность нарастает сразу по нескольким направлениям. Это и опасность новой волны коронавируса в мире, обострение ситуации между США и Китаем, риск новых санкций, инциденты на границе Азербайджана и Армении. При этом для рубля по-прежнему основными факторами являются цены на нефть и денежная политика ЦБ России. В последних заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной проскользнули намеки на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, что может помочь рублю оставаться стабильным. Также стоит отметить, что в рублях нефть продолжает торговаться вблизи уровня 3000 рублей за баррель, что комфортно для бюджета. Тем не менее отмечаем увеличение дефицита бюджета (по данным Минфина за июнь) до почти 550 млрд рублей против 286 млрд рублей месяцем раньше. Если это будет покрываться за счет заимствований на внутреннем рынке, то может привести к повышенной волатильности в сегменте ОФЗ и оказать негативное влияние на курс рубля", - отметил Хомяков.

"С начала июня рубль все еще находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления за счет редких продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских компаний нерезидентами до конца июля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3007 рублей. Нетипичное "летнее окно" возможностей на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций остается открытым - эмитенты доразмещают новые выпуски бондов. Индексы цен ОФЗ и цен корпоративных облигаций вновь под некоторым давлением, хотя спрос в дальних ОФЗ-ПД после слов Набиуллиной о снижении ставки остается повышенным", - подчеркивает главный инвестиционный стратег компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе торгов во вторник, после того как ОПЕК спрогнозировала меньшее, чем ожидалось ранее, падение спроса на нефть в мире в этом году.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК во вторник составляет $43,07 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,85% - до $40,44 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта теряли более 2%.

ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

ЦБ РФ 10 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей, 8 июля - 5,6 млрд рублей. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту по 10,3 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 37,7 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в среднем в период с 5 июня по 7 июля.

Банк России во вторник, 14 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 172,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 июля, банки разместили 1,33 трлн рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и спросе 2 трлн 86,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,41% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 33-го выпуска КОБР. Объем размещения составил 700 млрд рублей при спросе 798 млрд 332,1 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0023% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июля на 37,96 копейки, до 71,1275 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,93 копейки, до 80,623 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 32,16 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,1189 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 34,92 копейки и составил 71,1286 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 41,897 млн, из которых $594,374 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 447,523 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 55 копеек, до 80,7258 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 61,79 копейки и составил 80,8466 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR611,812 млн, из которых EUR242,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,822 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,75% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,57% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 4,82% и 4,84% годовых соответственно.

"Во вторник Банк России провел аукцион по размещению выпуска КОБР-33 на 700 млрд рублей. Выпуск был успешно размещен в полном объеме, так как в среду регулятор вернет банкам соответствующую сумму за счет погашения выпуска КОБР-32. Также ЦБ провел традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором составлял 1,7 трлн рублей. Напомним, что неделей ранее банки в рамках лимита разместили на депозитах в ЦБ 1,33 трлн рублей, хотя объем в заявках превысил 2,0 трлн рублей. Сегодня банки-участники аукциона вновь были готовы разместить в ЦБ более 2 трлн рублей (2,173 трлн рублей), полностью использовав лимит регулятора", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.